Fiscalizadores inician control sobre patentes comerciales

El jefe de Fiscalización, Carlos Cantero, indicó que los funcionarios deben acudir a los controles presentando una nota original con la firma y sello de la división y que los comerciantes no deben aceptar copias, además el trabajador debe contar con la identificación correspondiente. En ningún caso los fiscalizadores pueden recibir pagos por parte de los contribuyentes, ni tampoco pueden presentarse como gestores.

Por otra parte, la municipalidad, a través de la resolución Nº 4858, amplió hasta el 27 de febrero el plazo para el pago sin multas ni recargos por mora de impuestos en concepto de patentes comerciales, industriales y profesionales. La disposición tiene como fin otorgar a los contribuyentes un periodo de gracia con la exoneración y de esta manera, facilitar la regularización de la situación tributaria de los contribuyentes.