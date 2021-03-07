ABC en el Este

En el Este exoneran multas y recargos de impuestos hasta fin de mes

Las multas y recargos para el pago del impuesto inmobiliario fueron exonerados hasta el 30 de marzo en Ciudad del Este. Esta determinación municipal pretende dar facilidades al contribuyente para regularizar su situación tributaria.

07 de marzo de 2021 - 12:23
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Los contribuyentes que están al día tienen descuentos y otras facilidades de pagos de impuestos.
La exoneración fue dispuesta mediante la resolución N° 5.305/I.M. Igualmente, la Comuna ofrece el descuento del 8% para el pago del impuesto inmobiliario de 2021 (los que están al día hasta 2020) por todo el mes de marzo.

Los contribuyentes pueden acercarse a la institución municipal de lunes a viernes, en horario continuado de 07:00 a 13:00, para los pagos correspondientes. Se recuerda a la ciudadanía que las consultas pueden hacerse a través de la página web: https://mcde.gov.py/. Además, se pueden solicitar las liquidaciones de patentes, impuesto al rodado e inmobiliario.

Los pagos de impuestos, también se pueden realizar vía banco, en la cuenta de la institución

La Municipalidad ofrece la atención vía call center mediante las líneas específicas de Recaudaciones: para patentes (061) 501-711 y (061) 510-162 para impuesto inmobiliario.

