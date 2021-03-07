En el Este exoneran multas y recargos de impuestos hasta fin de mes

La exoneración fue dispuesta mediante la resolución N° 5.305/I.M. Igualmente, la Comuna ofrece el descuento del 8% para el pago del impuesto inmobiliario de 2021 (los que están al día hasta 2020) por todo el mes de marzo.
Los contribuyentes pueden acercarse a la institución municipal de lunes a viernes, en horario continuado de 07:00 a 13:00, para los pagos correspondientes. Se recuerda a la ciudadanía que las consultas pueden hacerse a través de la página web: https://mcde.gov.py/. Además, se pueden solicitar las liquidaciones de patentes, impuesto al rodado e inmobiliario.
Los pagos de impuestos, también se pueden realizar vía banco, en la cuenta de la institución
La Municipalidad ofrece la atención vía call center mediante las líneas específicas de Recaudaciones: para patentes (061) 501-711 y (061) 510-162 para impuesto inmobiliario.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy