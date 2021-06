Agricultores en alerta ante anuncio de heladas

“Estamos bastante preocupados. Si llega a escarchar, el 90% del cultivo de maíz se perderá”, dijo Aurio Frighetto, representante de la Coordinadora Agrícola del Paraguay.

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología, mañana martes la temperatura descenderá a 0° C en Alto Paraná con posibilidad de helada, mientras que para miércoles se prevé una temperatura de 2° C con probabilidad de escarcha.

El frío polar se anuncia un mes antes del inicio de la cosecha del maíz, prevista para finales de julio e inicio de agosto.

Más info: Esperan bajos rendimientos del maíz

Frighetto explicó que los cultivos de maíz soportan temperaturas mínimas de hasta 7° C y que no resisten a una helada, al tiempo de recalcar que no hay mecanismos para resguardar la producción frente al embate climatológico. “La agricultura es una empresa a cielo abierto”, añadió.

El trigo también está cultivado en importantes parcelas en Alto Paraná, pero las plantaciones no corren riesgo significamente ante una eventual helada por encontrarse en etapa de crecimiento.

El frío polar pronosticado igualmente genera preocupación en los pequeños productores hortícolas.

Lea más: Sin condiciones de proteger sus cultivos de golpes climáticos, pequeños productores piden apoyo al MAG

Teodoro Galeano, de la Asociación de Productores El Triunfo de Minga Guazú, dijo que los agricultores usan todos los materiales a su alcance como carpa, media sombra, manto térmico, entre otros para proteger los cultivos.

La asociación nuclea a 48 familias de productores de las cuales solo el 15% tiene infraestructura adecuada para resguardar los cultivos mediante el empleo de invernaderos, media sombra y manto térmico. Mientras que la mayoría cubre sus plantaciones precariamente.

A su vez, Narciso Guerrero, de la Asociación de Productores de Juan Emiliano O´Leary, que reúne 157 productores, informó que los agricultores recurren a todo tipo de objeto para proteger los cultivos y que solo el 10% de la comunidad cuenta con invernadero.

La última helada significativa en Alto Paraná se produjo en junio de 2017 y ocasionó cuantiosas pérdidas para los agricultores.