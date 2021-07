Mallorquín: Concejales oficialistas denuncian agresión y colorados califican acusación de “circo”

El presidente de la Junta Municipal de Juan León Mallorquín Alfredo Acosta (UNACE) indicó que no pudieron llevar a cabo con normalidad la última sesión porque los colorados incidentaron desde el inicio. “Ellos no dejaban a la secretaria leer las actas con tranquilidad porque no estaban de acuerdo en algunos puntos, empezaron la sesión gritando”, dijo.

Acusó a sus colegas de presentarse alcoholizados, ya que supuestamente horas antes estaban compartieron en un compleaños. Agregó que el disgusto principal fue porque estaba presente el edil Marcial Britos (PLRA), quien asumió en reemplazo de Gustavo Benítez (Frente Guasu). Éste último fue designado intendente interino, tras la renuncia del Mario Noguera (PLRA), quien buscar su reelección para un tercer periodo.

En un video de la sesión, se escucha cuando el concejal colorado Manuel Ortega se dirige al presidente del pleno, calificándolo de incapaz y de que no conoce sus funciones. “Yo no te voy a respetar porque no respetas la ley orgánica municipal”, haciendo referencia a la toma de posesión del cargo de Britos, que califica se realizó de forma irregular.

En un momento, Ortega le pide que guarde silencio mientras él hace uso de la palabra, al punto de molestarse y arrojar el agua que tenía en una botella, hacia la dirección del presidente Acosta. En las imágenes no se observa si el agua alcanzó al presidente.

A raíz de esta situación, la concejal Doris Vera (Frente Guasu), quien se encuentra en estado de gestación, se desvaneció porque presuntamente fue agredida verbalmente, según las expresiones de Acosta.

Explicó que el juramente de Marcial Britos, que se cumplió el pasado 19 de julio, se dio en el marco de la legalidad porque contaba con mayoría absoluta. “Ya habían firmado la planilla de asistencia, solamente a la hora en que yo le llamé al concejal Marcial para el juramento ellos se levantaron, pero no se retiraron de la sesión, entonces yo tengo la potestad de hacerle jurar”, expuso.

Tras estos incidentes que tuvieron lugar en la sala de sesiones, el concejal Britos habría sido brutalmente golpeado en la secretaría por dos de sus colegas de la ANR. Al respecto, la supuesta víctima dijo que todo el problema se origina con su juramento. “Cuando yo estaba sentado escribiendo en la computadora, porque la secretaria me pidió redactarle una nota dirigida a la policía, me atacan los concejales Rubén Cabral y Adrián Cantero y a consecuencia de eso sufrí lesiones, están las evidencias”.

Añadió que trató de no responder de la misma manera, pero que se tuvo que defender y acusó específicamente a Cabral de amenazarlo. “Lo más grave es que el concejal Rubén Cabral textualmente me dice ‘aquí va a haber baño de sangre si vos continuas como concejal’”, denunció.

Sostuvo que los colorados no reúnen la mayoría popular de la ciudadanía, por lo que recurren a la violencia. Indicó que el hecho se comunicó a la comisaría local, pero que por cuestiones laborales aun no tuvo tiempo de presentar una denuncia formal; sin embargo agregó que ya contaba con el diagnóstico médico para el efecto.

En tanto, la municipalidad de Juan León Mallorquín emitió un manifiesto en el que rechaza todo acto de violencia que pueda derivar en el quiebre institucional y que desde la designación del intendente interino, la junta no ha podido sesionar con normalidad a causa de actos de violencia y prepotencia.

“Es un circo montado”

Los concejales denunciados negaron que hayan participado de alguna agresión y calificaron que la acusación no pasa de un circo montado, cuyo trasfondo sería aprobar una ampliación presupuestaria de más de G. 1.500 millones para tratar de encubrir irregularidades.

El edil Ortega expresó que el juramente de Britos se realizó de forma ilegal, “Entre cuatro concejales le hicieron jurar a Marcial porque quieren hacer una ampliación presupuestaria para enviar a Hacienda y también recibir la plata del Fonacide y Royalties que nuestro municipio no le llega todos los años por falta de rendición de cuentas”.

Sobre el incidente en la sesión, dijo que derramó agua por el piso y no por el presidente y que al término de la reunión se retiró del lugar.

Lea más: Rechazan chicana de ex intendente de Mallorquín

Por su parte, Rubén Cabral, expuso que luego de finalizar el encuentro se molestaron porque Britos se adueñó de un elemento de la secretaría. “Yo le reclamé, él no es concejal todavía, ni siendo concejal uno no puede hacer eso, nadie se atrevió a sentarse en el escritorio de la secretaria y agarrar la computadora, no se puede eso”.

Con el concejal Adrián Cantero nosotros le invitamos a que salga, “Ahí si le agarramos del brazo para quitarle de la oficina de la secretaría, eso fue nada más lo que ocurrió.”. Aseguró que no hubo tal agresión, así como la situación que presuntamente sucedió con la concejal Doris Vera. “No es cierto eso, es mentira”, acotó.

Sobre la amenaza al nuevo concejal nuevamente volvió a negar mencionando que la mentira tiene pata corta. “Acá ellos están armando esto por tinte político, nos quieren dejar a nosotros mal parados porque somos denunciantes de la administración de ellos. El intendente anterior (Mario Noguera) está imputado por la denuncia que hicimos y esta administración quiere seguir de la misma forma. Ellos lo que querían, porque no tenían quórum, era hacer jurar a Marcial Britos para obtener el quórum y aprobar la ampliación presupuestaria”.

Por tro lado, también tratamos de escuchar la versión de Adrián Cantero, pero su celular daba apagado.