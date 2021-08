Alto Paraná: sector de la construcción sin insumos por paro de camioneros

“Estamos totalmente desamparados, no sé dónde está nuestro Gobierno que no ve lo que está pasando. Muchísimos ya pararon en las construcciones, solo algunos que están en etapa de terminación están trabajando, pero dentro de una semana todas las obras van a tener que parar por falta de insumos”, lamentó Nelly Vázquez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Alto Paraná (ADAP).

Agregó que el 85% de los insumos está en falta, principalmente los materiales imprescindibles en la parte bruta de una construcción como el cemento, varilla, arena y triturada.

“Un poco antes del paro hicimos una importación grande, pero productos de acá ya no tenemos, ahora se suma que los que traemos cementos importados ya no podemos hacerlo, porque los camioneros no quieren entrar a Paraguay por miedo a agredidos”, señaló Vázquez.

Las firmas asociadas a este gremio dan empleo directo a unas 5.000 personas que están paradas por la falta de mercaderías. Al respecto, la empresaria fue tajante al afirmar que los empleadores son los más afectados por esta crisis que se agudiza con el paso de los días, teniendo en cuenta que pese a no generar ingresos, deberán pagar salario al personal.

Los camioneros del Alto Paraná cuentan con tres piquetes sobre la ruta PY02, donde retienen ilegalmente a sus colegas que nada tienen que ver con el reclamo. En los últimos días fueron denunciados por actos de vandalismo.