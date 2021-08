Camioneros molestos por críticas hacia la protesta

Los trabajadores se mostraron muy ofuscados porque son señalados como los responsables del desabastecimiento de algunos rubros. Culparon a los medios de prensa por la poca popularidad de la protesta que realizan.

En estos días, en varias estaciones de expendio de combustible de Ciudad del Este se reportaron que se quedaron sin algunos tipos de carburantes debido a que muchos de los camiones fueron obligados a quedarse en los “piquetes” en los diversos puntos del país. Igualmente, empresas que reciben insumos y productos desde Asunción reportan enormes pérdidas por la excesiva demora de las entregas, a causa de la protesta de los trabajadores del volante.

“Es mentira que Alto Paraná está desabastecido. No mientan más. Dicen que no hay lácteos ni combustible. El Gobierno está desabasteciendo para hacer reajuste, no es que el camionero les ataja”, afirmó uno de ellos.

Los trabajadores están apostados al costado de la citada ruta, donde este martes se sumaron los docentes. Estos últimos hicieron el bloqueo de los dos sentidos de la ruta, además de las avenidas paralelas, por 20 minutos aproximadamente, mediante un cordón humano. Los camioneros no participaron del bloqueo, pero se mantuvieron en las banquinas.

Al ver que un equipo de ABC Color estaba cubriendo la movilización se agruparon y rodearon a la periodista, haciendo airosos reclamos porque no se les “apoya” en la medida de fuerza. Varios trabajadores del volante denunciaron que son obligados a sumarse a la protesta e incluso que fueron golpeados, situaciones que minimizaron.

“No somos bandidos ni somos vándalos, no le queremos a ABC porque nos critica. Fuera de acá, vendidos, pagados. Prensa mentirosa”, gritaron entre otros improperios.