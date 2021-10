Dos candidatos liberales abandonan a su intendentable y anuncian apoyo a Miguel Prieto

Los postulantes María Portillo, opción número 1 y Teodoro Mercado, opción 2, por la lista del PLRA, brindaron esta tarde una conferencia de prensa para anunciar su salida del equipo que trabaja a favor del candidato liberal a intendente, Iván Airaldi.

El director partidario, Oscar González Drákeford, socializó un pronunciamiento en el que menciona que los movimientos Frente de Integración Liberal y Cambio Radical se pusieron de acuerdo en base a una posición asumida por los presidentes de comités.

“Que los presidentes de comités unidos y munidos de una encuesta que fuera realizada por nuestro propio candidato a intendente Iván Airaldi en la cual le posicionaba en tercer lugar, sin signos de lograr una mejora en las intenciones de voto, solicitaron a nuestro candidato la renuncia para no comprometer el proceso de cambio iniciado en nuestra ciudad”, refiere.

Agrega que ante una falta de decisión clara y firme por parte de Airaldi al pedido, la dirigencia de Ciudad del Este y el pleno de los presidentes de comités solicitan a sus correligionarios dar el voto útil al candidato de la oposición mejor ubicado, Miguel Prieto.

A su turno, María Portillo, dijo que ven difícil que la postulación de Airaldi pueda llegar a una victoria. “Vemos que prácticamente es imposible, la ciudadanía lo sabe, lo dicen las encuestas”.

En tanto, Teodoro “Teddy” Mercado, expuso que han tomado esta decisión de forma institucional, amparados por 18 de 23 presidentes de comités. “Escuchando a la ciudadanía y a los afiliados al partido liberal pedir por la unidad de toda la oposición de Ciudad del Este nos sentimos comprometidos con los dirigentes que salen a las calles y reciben esta petición de propios y extraños”, dijo.

Con Portillo y Mercado suman tres los candidatos a concejal que no apoyan a intendentable Iván Airaldi, ya que anteriormente ya había tomado esa postura Natalia Fretes Mercado.

Ratifica apoyo

El candidato número 3 por el PLRA, Javier Bernal, salió al paso de esta postura, ratificando su apoyo a Airaldi, mencionando que trabajan en el fortalecimiento institucional del partido. “Somos institucionalistas, creemos en el diálogo serio, no en acuerdos ni contubernios de medianoche en detrimento del PLRA, ni en contra de figuras electas democráticamente”.

Candidatura firme

Por su parte, Iván Airaldi expuso que su candidatura sigue firme y llama a los liberales auténticos y radicales a no entregar la bandera de su partido y demostrar de que son una alternativa. “No nos vamos a arrodillar al dinero de la corrupción, no somos cómplices de los robos. No nos unimos a los robos en la municipalidad de Ciudad del Este”, acotó.