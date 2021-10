Intendente de San Alberto dice que no le corresponde analizar si facturas son falsas

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunció que 17 municipalidades y una gobernación declararon gastos con facturas de contenido falso o clonadas de un mismo proveedor. En esta lista figura un municipio del Alto Paraná, específicamente San Alberto, el cual presentó un total de cuatro facturas, por un valor de G. 305.661.952. El proveedor en cuestión sería Cristino Jara, cuya empresa ofreció servicios de construcción a la comuna.

Al respecto, el intendente reelecto, Carlos Ramírez, dijo que están abiertos a cualquier investigación, ya sea por parte de la SET, la Fiscalía o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Nosotros hemos pagado una vez concluido el trabajo que se ha adjudicado a esa empresa, al que nos trae la factura le pagamos así como se establece. A mi ya no me corresponde analizar las facturas, si son falsas, si son clonadas o si no reúnen los requisitos”, indicó.

Con respecto a que podrían tratarse de obras fantasmas, calificó de absurda esa idea y que cualquier persona puede ir a verificar su existencia. Agregó que inclusive bajo acta notarial han elaborado un documento donde se exponen fotografías de las obras para dejar constancia de que se realizaron.

Las obras

Aseguró que el referido proveedor ejecutó el año pasado obras de infraestructura, que serían una cocina comedor y un aula para el preescolar en la escuela San Alberto Magno; y que el pago se realizó con recursos del Fonacide.

Dijo que nada tienen que ver con la irregularidad y advirtió de que podrían iniciar acciones legales contra la empresa adjudicada. “Nosotros estamos afectados, inclusive respondiendo a una investigación en que no tenemos nada que ver (...). Voy a estar analizando con mis asesores jurídicos y si es así realmente (como se denuncia) vamos a estar accionando contra las personas que han hecho esto”, finalizó.