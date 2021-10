SET: 17 municipalidades declararon compras con facturas clonadas o falsas

La Subsecretaría del Estado de Tributación informó esta mañana que tras una investigación llevada a cabo gracias a la herramienta “big data” pudieron llevar a cabo el operativo denominado “Facturación 2″.

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, informó que han encontrado que 17 municipalidades y 1 gobernación cuentan con facturas falsas de un proveedor que no puede justificar sus costos y gastos.

Resaltó que la investigación tardó más de cuatro meses y pudieron detectar en total facturas falsas por más de G. 170.000 millones. Mientras que, en el caso de dichas instituciones públicas, encontraron un monto de G. 57.000 millones que fueron facturados por un “superproveedor” de más de 80 años. La SET investigó a dicha persona y detectó que el 79% de sus facturas son falsas.

Según los detalles brindados por Orué, hay una serie de al menos 17 empresas ficticias y personas que confirmaron que nunca fueron proveedores e incluso nunca se inscribieron al RUC, por lo cual se puede hablar además de la suplantación de identidad. Esos supuestos contribuyentes facturaron a cinco proveedores los G. 170.000 millones mencionados, entre los que se encuentran el “superproveedor”.

Obras fantasmas

“Supuestamente aquí se hicieron obras, pero cuando vemos la documentación, no han comprado un solo ladrillo, no han comprado un solo insumo, no han contratado a ninguna persona para hacer la obra. Eso evidentemente genera una inconsistencia desde el punto de vista tributario, por lo tanto vamos a estar presentando la denuncia hoy a las 10:00, con la Fiscalía General del Estado”, adelantó el viceministro de Tributación.

Orué recordó que la ley no lo habilita a brindar los detalles de los proveedores, empresas o instituciones involucradas, pero la Fiscalía podrá hablar al respecto luego de que se haga la denuncia correspondiente.

“El caso está prácticamente cerrado. Estamos convencidos de lo que estamos informando en este momento. Vamos a poner a conocimiento del Ministerio Público los hechos y ellos van a caratular de la forma que se conveniente desde el punto de vista penal, nosotros hacemos la investigación administrativa. Nosotros ya tenemos totalmente identificados quiénes son, cuántos son los gestores que están”, sentenció en otro momento Orué.

Por otra parte, adelantó que ya están bastante avanzados en la investigación de otro esquema. “Estamos trabajando en el operativo ‘Facturación 3′ donde encontramos más facturas clonadas que falsas”, informó en la conferencia.

Más de 1.600 facturas

Por su parte, Juan Olmedo, director de Grandes Contribuyentes, informó que encontraron más de 1.600 facturas de contenido falso o que podrían ser clonadas. Añadió que tienen identificados en total 17 proveedores que representan el 80% de las operaciones, pero en total hay más de 100 proveedores involucrados en todo el esquema.

Por su parte, el investigador de la SET, Pedro Monges, añadió que al día siguiente del inicio de la utilización de la herramienta big data, detectaron al principal facturador falso, que sería el octogenario cuya firma expidió facturas a la gobernación y los 17 municipios. Mediante ese primer involucrado, pudieron llegar a los demás 17 proveedores falsos.

“Hay contribuyentes que no se habían inscrito al RUC y otros operativos pero que bajo ningún sentido llegaban a la facturación mensual que informaban las empresas usuarias (los proveedores)”, añadió.