La lista de municipios esteños manejados con escasa transparencia

Según el último informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), seis Municipalidades de Alto Paraná cumplen a medias la ley de la transparencia y los ciudadanos no pueden ejercer su rol de contralor por la falta de información pública adecuada. El reporte corresponde a noviembre pasado.

La SFP, en su informe, observó que las municipalidades no publicaron todas las informaciones de carácter público en el portal digital de la institución; además, algunas páginas web no estaban disponibles al momento de la verificación.

La cartera del Estado es la encargada de monitorear de forma mensual y anual si las Comunas y otras entidades públicas acatan la ley 5189/2014.

La referida normativa obliga a los entes estatales a difundir de forma periódica la nómina completa de funcionarios con sus haberes, ejecución de presupuesto, entre otros de datos públicos.

Comunas con poca transparencia

La lista de Municipalidades con poca transparencia está compuesta por Hernandarias, administrada por Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista); Presidente Franco, manejada por Roque Godoy (PLRA); y Minga Guazú, gobernada por Diego Ríos Llano (YoCeo).

Además, de Juan Emiliano O´Leary, gestionado por Everaldo Acosta (ANR, abdista); Mbaracayú, administrado por Nancy Algarín (ANR, cartista); y Raúl Peña, manejado por Gustavo Cano (PLRA).

En el caso de Presidente Franco y Juan Emiliano O´Leary la escasa transparencia en la gestión municipal es recurrente y en varios informes ya figuran por el poco esfuerzo en transparentar la administración.

El intendente del distrito, Raúl Peña dijo que al momento de la verificación el portal tenía fallas, por lo que no pudo ser revisado. Con los demás jefes comunales citados no tuvimos retorno, no obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.