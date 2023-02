Aparatoso accidente deja un joven lesionado en Hernandarias

Según los datos, Gerardo Daniel Samudio Lima (27 años) circulaba aparentemente a alta velocidad cuando terminó perdiendo el control de su vehículo de la marca Geely, modelo Station Wagon, color rojo, chapa IKA 045, y a consecuencia de ello, terminó volcando en el paseo central de la ruta.

El accidente fue reportado a la Policía Nacional por automovilistas y se constituyeron al sitio agentes de la Comisaría 27ª. Estos encontraron al conductor con serias lesiones y atrapado en el habitáculo del rodado.

Posteriormente, el automovilista fue rescatado por bomberos voluntarios que utilizaron equipos hidráulicos para liberarlo de los hierros del vehículo y luego lo trasladaron hasta el pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional, donde quedó internado.

Los intervinientes trataron de recoger información de la causa del accidente, pero no pudieron obtener debido a que no hubo testigos presenciales. Asimismo, en la zona no hay cámaras de circuito cerrado.

El fiscal Alfredo Acosta Heyn fue informado y dispuso que el automóvil –que quedó totalmente destruido- sea trasladado a la dependencia policial.