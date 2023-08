Prieto llama inútil, ladrón y extorsionador a Zacarías Irún

El intendente Miguel Prieto Vallejos hizo un duro discurso durante la manifestación de esta mañana, en la zona céntrica de esta ciudad. Aseguró que el clan Zacarías está detrás de la imputación en su contra por lesión de confianza.

El jefe comunal y otras diez personas, entre ellas concejales, además de funcionarios están procesados por presuntas irregularidades en la compra y distribución de kits de alimentos en la pandemia.

Según Prieto, “la Fiscalía miente descaradamente” porque tiene miedo de perder su puesto de trabajo porque le amenazan desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “¿Y quién les amenaza? El mismo corrupto que nos mantuvo 18 años de rehén: Javier Zacarías Irún”, expresó.

Seguidamente lanzó advertencias de que si sigue “tocando la oreja al pueblo”, la próxima manifestación será frente a su casa.

“Si seguís jodiendo con nosotros, la próxima manifestación vamos hacer frente a tu casa. Vamos a ver si aguantas. Inútil, ladrón, extorsionador, piensa que vamos a tener miedo a un ladrón, nunca le vamos a tener miedo. Le ganamos a la mafia en el 2021″, despotricó.

En otro momento, el jefe comunal dijo que muchos le recomiendan arrodillarse ante las autoridades nacionales pero que no está dispuesto. “Yo no tengo miedo a la Justicia, si tenía miedo ya iba a renunciar e iba a arrodillarme como me dicen”, acotó.

Igualmente se refirió a la compra y distribución de kist de alimentos durante la pandemia y aseguró que la Municipalidad de Ciudad del Este pagó el precio más barato que las 84 municipalidades del país.

Prefirió no negociar

El intendente Miguel Prieto aseguró que si quería dinero iba a negociar con varios grupos de la ciudad como administrador del Shopping Box o la Terminal de Ómnibus pero que no lo hizo.

Recordó que esos fondos fueron invertidos en Salud pero que “médicos seccionaleros” esconden las camas de UTI para hacerle pasar por mentiroso.

“Armamos 28 camas de UTI para el Hospital Regional, compramos ambulancias, armamos ocho camas de UTI para niños. Y qué hacen esos hijos de putas médicos del Hospital Regional de Ciudad del Este: esconden esas camas UTI y dejan a los niños solamente para decir que Miguel Prieto es mentiroso”, cuestionó.

Siguió afirmando que esos médicos no merecen estar ahí, “médicos seccionaleros hijos de puta que dejan que niños mueran, inútiles que se someten a este gobierno de mafiosos”, resaltó.

También habló de sus gestiones para reducir la deuda de la comuna, la construcción de obras viales, el funcionamiento de la planta asfáltica y la compra de buses eléctricos.

“Le pusieron al más ladrón en la Itaipú”

Por último Prieto se refirió al nuevo gobierno y dijo que le desea lo mejor, aunque no espera nada bueno en Itaipú, donde, según dijo, le pudieron al más ladrón de los colorados, refiriéndose a Justo Zacarías Irún.

“No queremos que fracasen aunque sabemos que si ponen a un ladrón bandido de Justo Zacarías en Itaipú no espero nada bueno de Itaipú. Hay buenos colorados, hay un millón de colorados y eligen a los más bandidos de todos para el director de la institución más rica del país”, finalizó.

El intendente de Ciudad del Este encabezó este martes una concurrida manifestación en la zona céntrica de esta ciudad. Los manifestantes se congregaron en la rotonda Oasis hasta donde también llegaron caravanas de camioneros, taxitas, mototaxistas y transporte público.