Beba que “resucitó” sería caso de catalepsia y será estudiado por comunidad científica

El caso de una beba recién nacida que “resucitó” en su velorio, tras ser declarada como fallecida en el Hospital Regional de Ciudad del Este, genera revuelo en la sociedad altoparanaense. La familia cree que hubo una intervención divina y nombró Milagros de Jesús a la pequeña.

El director del Hospital Regional, Federico Schrodel, dijo que están siguiendo de cerca el caso y sostuvo que podría tratarse de catalepsia, un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, aunque se halla en estado consciente.

Nacimiento prematuro

Según los antecedentes, el viernes pasado una joven madre de 21 años fue derivada con código rojo del Hospital Los Ángeles al Hospital Regional. Estaba con seis meses y medio de gestación y requería una inmediata cesárea con un equipo médico multidisciplinario, ya que padece de una enfermedad de base.

A las 12:05, nació la beba con 400 gramos sin aparente signos vitales y estaba completamente morada. Los médicos de guardia diagnosticaron su fallecimiento y a las 14:15 entregaron la beba en un cajón a los familiares. Durante el velorio, la pequeña empezó a moverse y fue llevada nuevamente al hospital.

Schrodel explicó que los casos de catalepsia no se dan muy a menudo y que ocurre uno en millones de nacimientos. Recordó que el último caso se produjo en Honduras, donde los familiares desenterraron un bebé seis días después de su sepulcro, tras escuchar el lloro del pequeño.

“Es un estado de catalepsia donde no tiene signos, no respira, no tiene frecuencia cardiaca, tiene una rigidez cadavérica, pero es un estado consciente. Se describe perfectamente en la literatura médica”, mencionó el director del hospital.

Internados en UTI

El bebé se encuentra actualmente internado en UTI de un sanatorio privado, estaba respirando por sí mismo y ahora con asistencia de una máquina. Mientras que la madre está internada en cuidados intensivos en el Hospital Regional.

Schrodel comentó que el paciente tiene un pronóstico muy reservado, debido a la falta de madurez de todos los órganos. No obstante, se muestra esperanzado en una evolución favorable.

“Ya ví alta de paciente que nació con 600, 700 gramos en el hospital. Pero sí requiere de un cuidado intensivo, vamos a poner toda la esperanza, lo científico para la maduración pulmonar”, expuso.

En otro momento, el director manifestó que comunicaron el hecho a la comunidad científica porque estos casos sirven para el aprendizaje médico. “Tenemos ayuda de profesionales inclusive del exterior, se comprometieron con nosotros, que le mandemos informe sobre la frecuencia cardiaca”, agregó.