Peatón muere atropellado por un automóvil

Se trata de Pedro Marmolejo Díaz (54), un indigente a quien los agentes de la Comisaría 8ª reconocieron porque lo habían registrado en procedimientos anteriores.

Según los datos, el hombre fue arrollado por un automóvil que acababa de cruzar el peaje en dirección a Ciudad del Este. En la escena se encontraron partes de un vehículo de la marca Toyota, color plateado.

El hallazgo de cadáver fue comunicado por el personal de la empresa Tape Porã a los agentes policiales quienes llegaron al lugar y, al constatar el hecho, convocaron a los del Departamento de Criminalística y a la fiscal Diana Raquel Gómez.

El médico forense Martín Alfaro, del Ministerio Público, quien llegó con la comitiva fiscal, informó que el cuerpo presentaba múltiples fracturas y desmembramiento, además de un traumatismo de cráneo. Indicó que debido a la rigidez cadavérica el accidente habría ocurrido entre las 6 y las 7 de la mañana de este lunes.

La fiscala Diana Gómez dijo que buscarán identificar lo antes posible a los familiares de la víctima, dado que la funeraria no cuenta con los medios para conservar el cadáver.

Forense lamentó falta de infraestructura

En ese sentido, el forense Alfaro reiteró una vez más a las autoridades una mejor infraestructura para la Fiscalía de Ciudad del Este, para que puedan realizar bien el trabajo.

“Alto Paraná se merece una morgue con todos los accesorios y todos los instrumentales que necesita el médico forense para hacer una investigación científica, no tenemos ni guantes. Para estos casos no tenemos la manera de conservar el cadáver, no hay cámaras mortuorias en toda la república, solamente hay en Asunción. Hay una discriminación para la labor para los profesionales del interior”, lamentó.