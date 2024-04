Denuncian por acoso sexual a administrador y director del Centro Regional de CDE

El abogado Rolando Cáceres Salvioni, en representación de la joven, presentó la denuncia escrita en la oficina de Mesa de Entrada de la Fiscalía de Ciudad del Este. La acción es por el delito de acoso sexual y está dirigida contra el administrador del Centro Regional de Educación, José Cárdenas, y el director general, José Bonifacio Miñarro.

La víctima trabaja en el sector administrativo del principal colegio de Alto Paraná y a finales de 2023 empezó su calvario.

Según la denuncia, el administrador del colegio habría acosado sexualmente a la afectada. Luego, ambos firmaron un acuerdo en que Cárdenas reconoció el acoso y se comprometió a no hostigar más a la joven.

Tras el acuerdo, la afectada acudió al director general para solicitarle su reasignación a otra oficina en el colegio a fin de mantener distancia del administrador y no compartir el mismo sector laboral.

Otro acoso

Pero lejos de ayudar a la víctima, el director general empezó también supuestamente a acosar a la joven con comportamientos indecorosos y con mensajes de texto poco éticos, de acuerdo a la denuncia.

Miñarro habría pedido una “colaboración” a la víctima del acoso para reacomodarla en el colegio.

“En ocasiones llegó a tocarme las nalgas, los pechos, dejando bien en claro que nunca tuvo mi aprobación para el efecto, siempre fue contra mi voluntad”, reza parte del testimonio escrito de la víctima del doble acoso.

“Cada vez que se acerca a mi persona, intenta tocarme, forceja conmigo, buscando darme caricias íntimas y besarme. Siempre reitero, lo hace utilizando la fuerza, amén de jactar de su condición de director y jefe supremo de la institución…”, indica otro fragmento de la denuncia.

La denunciante dijo que el director general supuestamente alardeaba de amigos políticos y que haría desaparecer cualquier denuncia en su contra, y que tampoco se publicaría el caso en los medios, alegando que los periodistas también forman parte de su círculo de amistad.

Se interiorizará de la denuncia

El director general dijo que no esperaba la denuncia en su contra y dijo que se interiorizará de la acción presentada en la Fiscalía para después brindar su versión. No tuvimos contacto con el administrador, no obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.