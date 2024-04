Estudiantes de Ciudad del Este recurren a manifestación para hacer varios reclamos

Una serie de falencias denunciaron los estudiantes del Colegio Atanasio Riera de esta capital departamental durante una sentata seguida de marcha en las inmediaciones de la institución. La movilización estuvo respaldada por un grupo de padres de familia.

Uno de los reclamos de los estudiantes es que desde el inicio del año escolar en el colegio se habilitó el Bachillerato Técnico en Electricidad (BTE) pero sin contar con las documentaciones por lo que ahora pretenden cerrarla nuevamente.

Lea más: Arancel cero: estudiantes seguirán en vigilia y Gobierno instaló mesa de trabajo

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Los alumnos del BTC ingresaron mediante un examen de admisión por lo que exigen que se siga con el curso. Uno de los padres de familia, Sergio Acuña, explicó que es injusto que los alumnos quienes sacrificaron sus vacaciones para prepararse para el examen de ingreso por lo que piden una solución para que no se queden con las manos vacías.

Igualmente, los padres se comprometen a ayudar para el pago de honorarios de algunos profesores, pero necesitan que se habilite el curso por el MEC.

La directora del Bachillerato Técnico, Dora Bazán, explicó que el proyecto para la habilitación se concluyó en noviembre del año pasado por lo que ya no se pudo incluir en la microplanificación que se cierra ya a inicios de año. Dijo, además, que los padres estaban conscientes de que el curso no contaba con una resolución, pero que no lograron el documento requerido.

Falta de rendición de cuentas

Otro reclamo de los estudiantes es la falta de transparencia en la ejecución de los fondos de gratuidad. Aseguraron que en varias ocasiones pidieron que se realice una rendición de cuenta ante el estamento estudiantil, pero no consiguieron respuestas.

Mayoría de “estudiantes de la UNA” en el gabinete

Según los afectados, en la institución enfrentan varias precariedades como falta de salida de emergencias, falta de insumos para las clases de química, falta de muebles , entre otros.