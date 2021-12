Lentejuelas y encajes en los looks para este Año Nuevo 2022

“Se acerca el comienzo de un nuevo año. De nuevos planes, metas y oportunidades. Todos empezamos de cero una vez más, volvemos a soñar e ilusionarnos con nuevos deseos”, comenta Maru Candia, asesora y experta en moda de Efecto cenicienta.

“Tenemos planes y objetivos para el año que comienza, por eso la elección del look no se puede dejar a la suerte o para ultimo momento. La demanda de looks para año nuevo es alta. Esto se debe a que el paso de un año a otro, después de la pandemia por covid-19 es más representativo que nunca. El cambio de año es muy especial para todas las mujeres. Hay que empezar con mucho optimismo y alegría este nuevo año”, agrega.

-¿Cuál es la tendencia para lucir en la fiesta de fin de año?

La opción preferida siempre es el vestido corto, que es una gran idea para quienes van a la playa, pasan en algún salón o en casa con la familia. La búsqueda del vestido largo también es asombrosa, aporta glamour y seguridad para quienes eligen esta opción. Si pasan en la casa o en la playa, las opciones se extienden entre crop, short, polleras y los monitos. En este caso no hay reglas, el objetivo es sentirse bien y a gusto.

La sugerencia es que piensen en un modelo o estilo que se ajuste al perfil de cada una. A veces no saben, pero siempre estamos para asesorarlas y ayudarlas teniendo en cuenta algunos factores físicos, profesión y por supuesto, teniendo en cuenta el lugar donde van a pasar.

El cuanto al tipo de textil que podemos elegir es bastante amplia. Mi consejo es comprobar siempre el grosor y el tipo de tejido para que no sea demasiado transparente, ya que por lo general es un evento que reúne a toda la familia.

-Para este Año Nuevo 2022, ¿cuál es la sugerencia?

-El vestido de lentejuelas es el look estrella para este Año Nuevo por varios motivos. Necesitamos sentirnos felices y transmitir también mucha alegría y energías positivas a nuestros familiares y amigos. Por eso hay que brillar en estas fiestas. Para las que gustan de lo tradicional sin huir de la moda, el encaje nunca falla. Es ideal porque es fresco para soportar las altas temperaturas de nuestro país.

En cuanto a cortes, este año se utilizó muchísimo el vestido Midi, que es un corte que está prácticamente arriba del tobillo. También volvió con todo el vestido de corte irregular, los que son más cortos adelante y más largo atrás. Y para las que quieran atreverse, pensar en un vestido tubo también es muy interesante. El tipo de escote que arrasó con todo el año 2021 fue el bote, las mangas o el ruedo con volados, la moda este año no fue para nada estática, los diseñadores estuvieron más inspirados que nunca.

- ¿Qué colores son los más preferidos?

-La elección de colores para el nuevo año es bastante personal. Ya que algunas eligen los colores de acuerdo a lo que es tendencia, otras de acuerdo a su signo zodiacal o de acuerdo a cosas que quieren atraer, algunas desean tener prosperidad, amor, dinero y sin lugar a dudas todas deseamos mucha salud y el final absoluto de la pandemia. El color blanco es sin dudas el tradicional para recibir el año con alegría y dejar atrás todo lo malo que pasamos. De la misma manera que el blanco es tendencia, el vestido dorado y plateado también sigue la línea porque tienen brillo. También el audaz rojo y el amarillo. Los colores oscuros no son muy elegidos para ese día, ya que pueden expresar sentimientos negativos.

-¿Qué colores se van a usar este verano 2022?

-Los colores pasteles, el color del año de 2022 es el “Very Peri”. Un color azul fusionado con un rojo violáceo que comenzarás a ver por todas partes. Es un tono que hace tiempo ¡me encanta! es optimista, y luego de periodos extensos de incertidumbre, convida una nueva luz que despierta el ideal fashionista. La combinaciones de colores, será la explosión de tendencias que gobernarán en el 2022.