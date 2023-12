Evitar meterse en la cama con ropa de calle, ¿una cuestión de higiene?

Sin embargo, el profesor Johannes Knobloch se muestra relajado al respecto. Este especialista en microbiología, virología y epidemiología de las infecciones afirma: “No he hecho la cuenta. Pero una cosa está clara: cuando vuelvo a mi entorno familiar desde el exterior, siempre traeré conmigo algo que antes no estaba allí”.

Cada germen se comporta de forma diferente

Que los gérmenes puedan ser peligrosos para cada uno depende de muchos factores. Por un lado, de nuestro propio estado de salud. Por otro, del tiempo de vida de las bacterias y los virus. Esto incluye también lo bien que pueden sobrevivir en condiciones menos óptimas.

“Hay enormes diferencias entre los virus”, afirma Knobloch, jefe de higiene hospitalaria del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf. Los denominados virus con envoltura -la gripe o los coronavirus, por ejemplo- solo sobreviven muy poco tiempo en las superficies. “Si no los adquiero directamente de allí y los llevo a mis propias mucosas, no habrá infección cuando vuelva a casa”.

Pero otros virus se comportan de forma diferente. Por ejemplo, los norovirus, que provocan vómitos y diarrea: aunque solo contacte brevemente con los dedos y luego se toque la boca, la transmisión puede producirse fácilmente.

“¡Pero no a través de la ropa!”, aclara Knobloch. Lo mismo ocurre con las infecciones respiratorias: habría que tocarse mucho la cara o entrar en contacto con los ojos.

El riesgo de infección es manejable

Pero, ¿cuándo puede llegar a ser realmente peligrosa nuestra ropa de calle, y qué papel desempeñan en ello nuestra cama o nuestro sofá? Para el experto en higiene, se trata de casos muy teóricos. Aunque, por supuesto, nada es imposible.

Por ejemplo, si alguien se sienta en el autobús con pústulas en la piel llenas de pus, se las rasca y luego toca los asientos y los accesorios. Es posible que uno de los siguientes pasajeros también toque estas zonas y se lleve el patógeno a casa, a la cama.

“Entonces no se puede descartar que ese estafilococo áureo (Staphylococcus aureus) se multiplique. Y si luego me hago un pequeño rasguño, podría contraer una infección con el patógeno”, afirma Johannes Knobloch.

Sin embargo, “en superficies secas no se multiplican en absoluto”. Por tanto, el riesgo es “muy manejable” también en este caso, según el experto.

Todo depende de su propio sentido de la limpieza

El infectólogo Peter Walger, de Bonn, también opina de forma tranquilizadora. Para los pacientes sanos, la ropa no desempeña “prácticamente ningún papel” como vía de transmisión de enfermedades en el entorno doméstico.

Por eso no hay normas sobre la mejor manera de comportarse en casa. Por tanto, la respuesta a la pregunta “Ropa de calle en la cama, ¿sí o no?” depende sobre todo del sentido de la limpieza y la higiene de cada uno.

Y hay un amplio espectro, como observa Walger, miembro de la junta directiva de la Sociedad Alemana de Higiene Hospitalaria. “Algunos son extremadamente quisquillosos y cambian la ropa de cama con más frecuencia que cada quince días. Algunos ponen una colcha en la cama y a otros les da igual”.

Quién debería lavar la ropa de cama más a menudo

También hay excepciones, es decir, personas que deberían ser un poco más estrictas en lo que se refiere a la higiene en casa. Por ejemplo, las personas con heridas abiertas, neurodermatitis, eczema crónico o diabetes mellitus mal controlada.

“Su piel puede estar muy colonizada por gérmenes, lo que puede convertirse en un riesgo de infección en determinadas circunstancias, por ejemplo durante una operación o una herida”, explica Walger.

Estos pacientes deben recordar que deben protegerse a sí mismos y a los demás, por ejemplo siguiendo unas normas de higiene y limpieza especialmente estrictas en casa.

Para estos pacientes de alto riesgo, por ejemplo, es importante lavar la ropa y la ropa de cama con mayor frecuencia, las prendas individuales incluso a un mínimo de 60 grados. “Inmediatamente después, prácticamente ya no hay gérmenes que puedan suponer un riesgo”, afirma Walger.

El riesgo cero no existe

Los gérmenes también pueden causar problemas a los alérgicos, por ejemplo, si se sientan en un banco del parque. Esto se debe a que pueden estar llenos de bacterias y esporas de hongos, que podemos recoger en nuestra ropa y llevarnos a casa.

“Eso no tiene por qué ponerme enfermo, pero si soy alérgico y traigo muchas esporas conmigo, puede que no sea bueno respirarlas toda la noche”, dice Knobloch.

Su conclusión: “No se puede decir que no haya riesgo de gérmenes en la ropa, pero es muy manejable”. En última instancia, no hay ninguna actividad que se asocie a un riesgo cero. “Si no quiere exponerse a ningún riesgo, tendría que encerrarse en casa el resto de su vida”.