Parada 98: Freddie Mercury, leyenda del eterno Show Must Go On

Se cumplieron 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury, extraordinario vocalista y frontman sensacional del grupo británico Queen, a raíz de complicaciones derivadas del VIH/Sida. Pese a su partida física, su legado musical sigue vigente y regala magia a las nuevas generaciones, hasta hoy. Como el artista legendario lo hubiera querido, el “show debe continuar”.