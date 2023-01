Rita Ora estrenó su nuevo single “You Only Love Me”

Coescrito por Rita y producido por Lewis Thompson, “You Only Love Me” se inspira en su experiencia personal de sentirse vulnerable al principio de su viaje romántico. Apuntalada por el amor y la pasión, la canción se abre con una nota de voz del cineasta Taika Waititi, ganador de un Oscar y un BAFTA.

“You Only Love Me” es un himno pop contagioso y optimista que seguramente se convertirá en la banda de sonido de las historias de amor de los fans y llenará la pista de baile durante los próximos meses.

Sobre este single Rita comentó: “Con ‘You Only Love Me’ y mi próximo álbum, quería capturar la vulnerabilidad que he experimentado al abrirme al amor y entrar en una nueva fase de la vida. Aprender a dejar ir el pasado para dar paso a nuevas experiencias es un proceso profundamente personal, y uno que me sentí obligada a documentar a través de mi música. El viaje no siempre fue fácil, pero he salido de él más fuerte y llena de más amor de lo que jamás creí posible”.

Es el primer single que se extrae del esperado próximo álbum de la aclamada cantautora. Un trabajo profundamente personal intrínsecamente ligado a un nuevo capítulo en la vida y la carrera de Ora. También es el primer lanzamiento de Rita desde que firmó un acuerdo de colaboración con BMG, que le permitirá ser la propietaria de todas sus futuras grabaciones y disfrutar de un control artístico que nunca antes había tenido.

El videoclip que acompaña la canción, que fue dirigido por el aclamado creativo Charlie Sarsfield y rodado en los suburbios de Los Ángeles, es uno de los favoritos de Rita hasta la fecha. Representa una boda ficticia a través de una narración al estilo de “Las amas de casa de Stepford” y “Alicia en el país de las maravillas”, con escenas hiperrealistas del gran día de una novia puesto patas arriba tumultuosamente (con malas damas de honor, el salón en llamas y mucho más), y un cameo sorpresa del hada madrina Sharon Stone que salva el día.

La carrera musical multiplatino de Rita Ora le ha valido el reconocimiento comercial y de la crítica, con más de 10 mil millones de streams, 13 singles Top 10 del Reino Unido y 4 #1′s convirtiéndose en la artista británica con más sencillos en el Top 10 del Reino Unido. Sólo en Estados Unidos, los aclamados singles de Rita y sus colaboraciones estelares le han valido un #3 en la lista Billboard Hot 100, 7 éxitos en el Top 10 en Billboard Dance Club Songs Chart, 5 de los cuales alcanzaron el #1, y 6 canciones Top 20 del Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart. Recientemente, Rita se llevó a casa el “Entertainer Award” en los premios Glamour Women of the Year 2022.

Como líder de la industria con múltiples talentos a través de la televisión, la cultura y la moda, con asociaciones de marca en sectores clave, Rita ha expandido continuamente su marca personal a nuevas alturas. En 2019, lanzó el galardonado Tequila Próspero junto a Concecuh Brands y actualmente es socia creadora principal. Además, en 2022, Rita fundó su marca de ropa activa sostenible, Humans Being, donde opera como Directora Creativa. Sus créditos en cine y televisión incluyen la franquicia Fifty Shades of Grey, POKÉMON Detective Pikachu, Twist, The Masked Singer UK, The Voice Australia, The X-Factor UK y la serie de Netflix Kung Fu Panda: El caballero del dragón.

Próximamente, Rita protagonizará junto a Jamie Foxx y Robert De Niro la película Tin Soldier y se unirá a Brandy en la secuela Descendants de The Pocketwatch en Disney+.