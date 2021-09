¿Qué hierbas aromáticas se pueden plantar fácilmente en casa?

La mayoría de las hierbas aromáticas son muy económicas y aguantarán bien durante semanas —o meses— tanto en el interior como en el jardín, en terrazas o balcones. Suelen necesitar mucho sol y no se llevan muy bien con el frío, por eso hay que aprovechar ahora para disfrutarlas.

Incluso quienes no tienen la suerte de disponer de terraza o jardín pueden plantarlas en pequeñas macetitas y mantenerlas en la cocina. Además, ayudan a purificar el ambiente, porque algunas plantas absorben los malos olores. En nuestro país, la luz directa del sol puede dañar a las plantas de interior y quemar sus hojas. En todo caso, es mejor si les da la luz de forma indirecta o solamente a la mañana, cuando el sol no está tan fuerte y ponerlas lejos de las ventanas en verano.

Cuáles son las hierbas aromáticas frescas que conviene tener siempre a la mano

Entre las aromáticas que mejor crecen en el interior están la albahaca, perejil, tomillo, orégano, romero, menta, kuratũ (cilantro), cebollita de verdeo y cebollín (ciboulette). Quedan muy decorativas en pequeñas macetitas y se pueden mantener por mucho tiempo. Una vez que elija el tipo de contenedor: maceta de barro, tubos horizontales, cajas o cualquier otro tipo de recipiente, solo se requiere de buena tierra mezclada con arena y semillas de la especie que quiera cultivar. Cubra el contenedor donde plante las semillas con una suave capa de tierra y, al regar, hágalo con delicadeza. Cuando la plantita germine y tenga un par de hojas, la debe trasplantar a un contenedor más grande.

Un buen consejo es sembrar en macetas separadas un conjunto de hierbas aromáticas que sean compatibles entre sí. En la primera, por ejemplo, pueden ir juntos romero, tomillo, salvia, orégano y mejorana. En la segunda, (más intensiva en riego y humedad) se puede plantar perejil, menta, albahaca y cebollín. Así tendrá dos plantaciones con especies de hierbas compatibles.

Consejos para que las hierbas aromáticas crezcan bien

Deben recibir mucha luz (aunque no directamente de la ventana), la primera maceta (tomillo, romero, etcétera) requiere poca agua; la segunda, mucha más cantidad. Asegure un buen drenaje colocando piedras en el fondo de las macetas, y no abuse de los abonos si quiere que no pierdan su sabor y aroma característico. Si cultiva en maceta, utilice una vez al mes un poco de fertilizante líquido, evite los excesos de agua, realice una poda después de la floración y aprenda poco a poco a conocer las necesidades de sus plantas. Para más consejos, también puede recurrir a un vivero y consultar con un especialista sobre contenedores largos donde se puedan colocar cuatro o cinco plantas y el mantenimiento de las mismas.

Las hierbas aromáticas más recomendadas para tener en casa

Albahaca. Necesita bastante sol, pero en pleno verano es preferible protegerla con algo de sombra. Además, ahuyentan mosquitos y otros insectos, así que merece la pena hacerle un hueco entre nuestras flores o en cualquier rincón soleado de la cocina.

Tomillo. De hojas diminutas y tallos muy finos, el tomillo es una hierba de profundo aroma campestre, tan potente y fresca como en seco.

Romero. Esta planta crece sin dificultad y se puede extender rápidamente, alcanzando gran tamaño. Se utiliza mucho para ornamentar jardines y parques públicos y también emite un potente aroma solo con rozarla. En primavera, además, tiene unas flores muy bonitas y suele resistir bien los inviernos.

Orégano. En pocas cocinas falta el orégano seco, pero la diferencia con la versión fresca de esta hierba es abismal. Resistente, le gusta mucho el sol y puede sobrevivir al invierno si la protegemos de heladas y exceso de humedad. Hay variedades más vistosas con hojas de diferentes tonos de color.

Cebollín (ciboulette). Es una de las plantas más fáciles de mantener en pequeñas macetas en la cocina, siempre que reciba una buena cantidad de luz. Las hojas tienen la apariencia de tallos muy delgados y se utilizan cortadas de tal forma que en el plato aparecen como diminutos tubitos, que aportan también su punto vistoso. El cebollino tiene ese aroma característico del género Allium, al que pertenecen cebollas, cebollitas de verdeo y ajos, ligeramente picante, pero mucho más suave y digestivo.