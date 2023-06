Tips para hornear en blanco y no fallar en el intento

Para qué sirve precocinar la masa

Hay distintas recetas que precisan precocinar la masa, ya sea porque el relleno será frío, o se colocará ya cocinado, o porque los ingredientes de la tarta necesitan una cocción más corta que la masa.

Hornear en blanco también sirve para que el relleno no transmita humedad a la masa, dejándola blanda y menos apetecible.

Lea más: Menú al horno: cinco platos fáciles para hornear esta semana

Una cocción parcial de la masa hace que sea impermeable a la hora de añadir los ingredientes que completen la tarta y que pueden desprender su propio jugo, conservando la textura crujiente que le caracteriza.

¿Cómo se hace?

1. La masa debe colocarse en el molde previamente engrasado, como se hace normalmente.

2. Después la masa se debe pinchar varias veces para que en el horneado no se encoja, no se deforme y no se hinche.

Lea más: Consejos para que tu masa quebrada quede perfecta y obtengas las mejores tartas

3. Luego hay que cubrir la masa con papel aluminio y a continuación colocar un peso, lo tradicional siempre ha sido cubrir con garbanzos u otras legumbres secas.

4. La temperatura y el tiempo de un horneado en blanco vendrán descritos en la receta, dependiendo del tipo de tarta.