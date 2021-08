Diana: 24 años sin la princesa del pueblo

Pese a que han pasado 24 años de aquel accidente en el que Lady Di y su amado Dodi Al Fayed perdieron la vida, el recuerdo de la llamada princesa del pueblo y la sombra misteriosa que rodea a su muerte siguen vigentes.

En 1999, a dos años de su trágica partida, los cables hablaban de conspiraciones. “Diana tiene en Gran Bretaña las mismas características que marcaron regularmente su vida: un supuesto escándalo en la prensa popular y el silencio del palacio de Buckingham. La familia real evitó toda conmemoración, y el hermano de la difunta princesa, el conde Spencer, fue el único que puso la bandera a media asta en su residencia de Althorp, donde se encuentra la tumba de la princesa”.

Los despachos agregan las polémicas periodísticas: “El hecho de que Lady Di haya vuelto a la primera plana de los diarios es el resultado de la anunciada publicación de la autobiografía de uno de sus ex amantes, el oficial de caballería James Hewitt. Hewitt, que tiene una concepción sumamente particular del respeto de la vida de su antigua amante, dio ya qué hablar a raíz de su colaboración en el libro “Princess in Love” publicado en 1994. La propia princesa Diana evocó al año siguiente frente a las cámaras de televisión su relación con el oficial (1985-91) y la traición de este.

Sin embargo, el lado brillante de la princesa radica en su carisma para conquistar en sus apariciones públicas tanto en el ámbito de la moda como en los trabajos humanitarios.

Eso le valió el título de la “Princesa de los pobres”. Para su época, era polémica porque Di se alejó de los convencionalismos y se dedicó a vivir a pleno su vida alejada de los pasillos de Buckingham en donde, cuentan las biografías y película, fue muy infeliz y rechazada por la familia real. Lo único bueno en todo ese tiempo fue el haber sido madre de los príncipes Guillermo y Enrique, quienes de alguna manera han heredado ese desenfado frente a los convencionalismo, uno más que otro.

Nueve pretendientes

En el año 2003, volvía a saltar otra polémica en la que se señalaba que la princesa Diana de Gales tenía una lista de nueve “pretendientes” secretos, pero solo estaba enamorada de uno de ellos, un cirujano paquistaní, según indicó el libro “A Royal Duty” (Un Deber Real) del mayordomo de Lady Di, Paul Burrell. Este se negó a identificar a los otro ocho pretendientes.

Más allá de las polémicas lo cierto era que Ladi Di, inspiró el amor en todas sus formas y en todas las facetas, un amor que no logró consolidar puertas adentro de la Casa Real Británica quien mantenía una silenciosa desaprobación. Di, falleció en un accidente automovilístico en el que presuntamente iba a la carrera huyendo de los papparazzis.