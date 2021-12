Jaime Zacher: “Los hombres no podríamos pagar ni en tres vidas lo que hacen las mujeres por nuestros hijos”

Jaime Zacher está en pareja con Letizia Villagra hace más de una década y juntos son padres de Esteban (5) y Frida, de tan solo unos meses. Hoy, el orgulloso padre de familia se tomó un tiempo para enaltecer la labor de su esposa y todas las mujeres que tienen el privilegio de dar de mamar a sus hijos.

“El más increíble y mágico poder de la mujer, amamantar”

En sus redes sociales, Jaime Zacher comenzó escribiendo: “A veces trasnocho muchísimo, creo que estoy cansado y no doy más. Llego a casa y mi perro Dyango me recibe como si fuese lo máximo, imposible no recuperarse. Mi hijo Esteban no puede dejar de contar historias adornadas con su dulce imaginación, imposible no reírse”.

Luego, continuó expresando: “Entro a la habitación y veo a mi niña despertando de a poco, imposible no soltar una lágrima de felicidad. Cuando empieza a llorar la alzo para que su madre se prepare para el más increíble y mágico poder de la mujer, amamantar. Imposible no enamorarse. Si antes la amaba mucho, después de dos hijos, mil veces más”.

“La lactancia es una etapa dura”

Pero la parte más emotiva de la reflexión de Jaime Zacher se encuentra en el párrafo donde destacó: “Los hombres no podríamos pagar ni en tres vidas lo que hacen las mujeres por nuestros hijos. Aunque ya lo vivimos, la lactancia es una etapa dura, se me partía el corazón viendo a mi mujer llorar cuando le daba tití en los primeros días”.

Después, Jaime Zacher aseguró: “Yo me puedo dormir y si pasa algo ella me despierta, pero cuando nuestro Esteban y Frida están conmigo, si uno respira fuerte, ella se despierta. Ya tiene el radar de madre activado”. Y finalmente, el músico envió un mensaje a las madres en periodo de lactancia: “¡Fuerza a todas las mamás que están en esa etapa!”.