Belén Bogado y sus niños viven una mágica Navidad

Belén Bogado, como cada año, posó con sus niños Catalina, Ricardito y María, frutos de su amor con Ricardo Dos Santos, para la fotógrafa Celeste Montaner. “La experiencia 2022 fue tan emocionante. Con Celeste todos los años hacemos fotos y mirar el registro de cuando Rick era recién nacido o Cata era bebé, y llegar hasta este momento, me hace sentir tan agradecida. Simplemente así me doy cuenta cuánto crecieron y digo: ‘¡Soy tan bendecida!”, nos dijo Belén Bogado, conocida cariñosamente como “La Tuntuna”.

“Esta fue una de las sesiones más divertidas, porque pasa que María cumplió recién dos años y es un personaje. Entonces, entre los tres se mataban de risa, jugaban, se tentaban, me tentaban a mí. ¡Y demasiado nos divertidos, pasamos súper bien! ¡Y Celeste es una genia!, porque resabe cómo manejar a los peques y hacerlos sonreír a todos al mismo tiempo, que es un gran desafío. Ella siempre lo logra”, siguió contándonos Belén Bogado, quien hoy vive una hermosa Navidad con sus seres queridos.

Lea más: Gaby Mena y su familia esperan emocionados La Navidad con un nuevo y pequeño integrante

En las sesiones prenavideñas siempre hay alguna anécdota y esta no fue la excepción. Según nos contó mamá Belén Bogado: “Celeste estaba extorsionando a Ricardito con que si sonreía le iba a dar su chupetín al finalizar la sesión, pero el problema fue que María vio el chupetín y como ella no entiende de extorsiones decidió que iba a llorar si no tenía el chupetín en las manos. Entonces, todo el resto de la sesión fue un desafío esconder el chupetín para que no salga en las fotos y que María sonría. ¡Fue un arma de doble filo finalmente el chupetín!”.

Belén Bogado aseguró que sus hijos son sus maestros

Y al consultarle qué siente al ver crecer tan felices a sus tres hijos, Belén Bogado expresó emocionada: “Les veo crecer y convertirse en personas extraordinarias, ya sé que son mis hijos, pero no puedo evitar decir que estoy demasiado orgullosa de ellos y de las personas en las que se están convirtiendo, de gran corazón, solidarios, generosos, amorosos. ¡Yo muero por ellos!”.

Lea más: Letizia Medina posó feliz con sus tres hijos, a días de la Nochebuena

Luego, la “Tuntuna” continuó refiriéndose a sus tres tesoros: “La verdad que son mis maestros porque me hacen querer ser una mejor persona para ser un buen ejemplo para ellos. ¡Ver crecer con salud a mis hijos es todo lo que me importa en este momento de mi vida!”.

Para la familia Dos Santos-Bogado la Navidad es una fiesta y hoy 25 de diciembre sus integrantes están pasando muy unidos recordando el nacimiento de Jesús.

“¡En mi casa la Navidad es el evento del año! ¡Esperamos el cumpleaños de Jesús con todo! Los peques arman el arbolito, el pesebre, rezan a ‘Mimí’ en medio del pesebre todas las noches esperando su cumple. También esperan a Papá Noel, que ya va dejando anticipadamente algunos regalos, y todas las noches le dejan algo por si viene. Así que, en mi casa es una fiesta realmente esta época. Yo y mi esposo Ricar vibramos con ellos. Es contagiante ver el entusiasmo de ellos, ¡es una época mágica, realmente!”, señaló Belén Bogado, quien la Nochebuena la pasó a pura familia.

“La Navidad pasamos en familia y nos divertimos un montón, comemos muchísimo y brindamos. Solamente bendiciones y maravillas en esta época para nosotros”, destacó Belén Bogado.

Agradecida, sobre todo, por la salud de los suyos

Belén Bogado hizo un recuento de este 2022 y se mostró muy agradecida por “haber podido estar con mis peques, en mi casa. Estuve trabajando desde mi casa, pero pude acompañar a los chicos. Fue una etapa de mucho aprendizaje y crecimiento para mí y para ellos también, para nosotros como familia. Sobre todo, le agradezco al 2022 la salud que nos dio a todos, después de una pandemia creo que todos la valoramos más. Agradezco la salud de mis papás, de toda mi familia grande, mi familia política. La salud es todo, todo, todo, y ver crecer a mis peques también. Así que, ver a ellos felices para mí es todo lo que importa. Además, agradezco que tuve muchas oportunidades de renovarme como profesional y hacer cambios, porque siempre hacer cambios como que renueva el espíritu, el alma”.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Belén Bogado pidió que el 2023 “sea un año de crecimiento para todos. De mucha solidaridad, de abundancia y prosperidad para nuestro Paraguay que tanto necesita. ¡Salud para todos y mucho disfrute a la vida!”.