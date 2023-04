Shakira se despidió de Barcelona con un conmovedor mensaje

La colombiana Shakira dejó la ciudad donde durante más de una década vivió con Gerard Piqué y también donde llegaron al mundo sus hijos Sasha y Milan. ¡Sí! Shak se despidió de Barcelona y ahora ya está en Miami, Estados Unidos, comenzando una nueva vida con sus niños.

Pero al partir de la ciudad española, Shakira escribió unas conmovedoras líneas en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 85 millones de seguidores de todo el mundo. “Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, comenzó escribiendo la artista colombiana que confirmó su separación de Gerard Piqué en junio de 2022.

Luego, Shakira siguió emocionada: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

Shakira, agradecida con el público español

Shakira al dejar Barcelona, luego de más de una década de vivir en la ciudad española, se mostró muy agradecida con sus fans.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. ¡Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, finalizó Shakira, quien ya inició una nueva etapa de su vida a orillas del mar en Miami.