¡El futbolista Jorge Morel y su esposa revelaron que sus mellis en camino son niñas!

El jugador del Adana Demirspor de Turquía, Jorge Morel, y su esposa Rubí Samudio revelaron que los bebés que esperan son niñas. Así que, se vienen Orianna Antonella y Arianna Georgina para sumarse a las travesuras de Briana, la hermanita mayor que ya tiene dos añitos, y junto a sus papis aguarda con ansias la llegada de las mellizas.

“La emoción más extraña que he sentido en mi vida, cuando me enteré que son dos; bloqueo, felicidad, inseguridad, miedo, amor, incredulidad, impacto… Fueron tantas las emociones del momento, que no podría describirlas todas ni podría explicar cómo me sentí. ¡Es que son dos vidas, somos tres corazones en un solo cuerpo!”, expresó emocionada mamá Rubí Samudio en su cuenta de Instagram.

Luego, la esposa de Jorge Morel continuó: “Nadie dice que es fácil o que será fácil, sin embargo es el desafío más importante de mi vida, a mí me eligió Dios para dar vida a dos personitas más y ser su mami; soy dichosa y bendecida. Estoy segura que vamos a ser un gran equipo; papá y Nana desde la panza les miman muchísimo y esperan con muchísimo amor”.

Rubí Samudio: “Tienen el mejor papá del mundo”

“Tienen el mejor papá del mundo y la mejor hermana mayor. Las amamos infinito y ya queremos que llegue el día en el que por fin podamos estar los 5 juntitos. Gracias Dios mío por todo lo hermoso que nos regalás”, destacó Rubí Samudio para finalmente revelar que se vienen dos niñas más al hogar de los Morel-Samudio: “Hasta hoy decidimos contarles qué son nuestras pollitas, nuestras mellizas Orianna Antonella y Arianna Georgina”.

Jorge Morel reaccionó feliz a la publicación de su esposa y escribió: “Las esperamos con muchas ansias mis pollitas. Vos sos una guerrera mi amor. Te amamos muchísimo”.