La diputada electa Johanna Ortega dará el “sí, quiero” este sábado

Johanna Ortega Ghiringhelli y Diego Céspedes Escobar unirán sus vidas en matrimonio este sábado 13 de mayo, en horas de la tarde, ante el altar del Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Y al término de la ceremonia religiosa los nuevos esposos se reunirán con sus familiares y amigos para celebrar su unión en el quincho de un local ubicado en nuestra capital.

Johanna ya se casó ante la ley civil

Pero por lo que vimos en las redes sociales de la diputada electa por Asunción, la parejita ya se casó ante la ley civil, pues la misma Johanna Ortega compartió algunas postales junto a su amado Diego Céspedes y expresó emocionada: “‘Caminar a solas es posible, pero el buen andariego sabe que el gran viaje es el de la vida y requiere compañeros’. (Helder Cámara)”.

“Hace 365 días encontré el amor a tu lado ¡Que sean muchos años más tomados siempre de la mano! Este es apenas el comienzo de nuestra pequeña familia. Te amo”, destacó Johanna Ortega en el texto que acompañó las imágenes del casamiento civil.

Diputada enamorada

El pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, la diputada electa Johanna Ortega declaró su amor a su prometido Diego Céspedes escribiendo unas líneas muy emotivas que resaltaban: “La verdadera definición del amor compañero, sos vos. Desde que llegaste a mi vida, te pusiste al hombro una mochila igual a la mía, me tomaste de la mano y me acompañaste a transitar este camino, no dudaste ni un segundo”.

“Gracias por eso, por impulsarme a dar más cada día, por entender mi lucha y hacerla tuya, por abrazar mis banderas, y por revolucionar todo a mi alrededor con tu amor”, había expresado Johanna Ortega, quien ahora se prepara para el gran día del “sí, quiero” ante el altar.