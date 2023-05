Alejandro Sanz y su preocupante tuit: “No estoy bien. A veces no quiero ni estar”

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, empieza diciendo Alejandro Sanz en un mensaje que llenó de preocupación a quienes lo siguen.

El artista se encuentra en una pausa de su gira en el tour “Sanz en vivo” y aunque no reveló el motivo del sentimiento desgarrador que lo llevó a escribir estas líneas, quedó muy claro que está pasando por un mal momento de salud emocional.

Lea más: Alejandro Sanz comparte video de fanáticas paraguayas que se reunieron para pedir su regreso al país

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, continúa el autor de Corazón partío.

La sinceridad con la que se Alejandro Sanz se pronunció sobre sus sentimientos y emociones despertó una ola de apoyo y de mensajes de aliento, a los que el cantante ya no ha respondido en público. Algunos, incluso, le contestaron con fragmentos inspiradores de sus propios temas musicales.

La reanudación de su tour está prevista para el 3 de junio, en Pamplona, España. Según el cronograma de la gira, Sanz cantará en España hasta agosto y luego regresará a América, para actuar en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) y Los Ángeles (14 de octubre).

Alejandro Sanz tocó en mayo con la Orquesta de Instrumentos reciclados de Cateura

Apenas este mes, el 12 de mayo, Alejandro Sanz tocó en Argentina, donde estuvo acompañado por músicos de la Orquesta de Instrumentos reciclados de Cateura.

Lea más: Video: Orquesta de Cateura y Ale Sanz curarán el “Corazón Partio” en Buenos Aires

El pasado marzo lanzó la canción “Correcaminos” junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones “Cuándo” y “Volé”, en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.