Selena Gómez celebró sus 31 años rodeada de celebrities

Selena Marie Gómez, nacida en Texas (Estados Unidos), llegó a los 31 años y para celebrarlo invitó a varias famosas a disfrutar de una divertida fiesta en un local nocturno de Los Ángeles.

La actriz y cantante Selena Gómez lució espléndida con un minivestido rojo con aplicaciones de flores y flecos que llevaba la firma de Bottega Veneta.

A la fabulosa celebración no faltó Karol G, quien llegó enfundada en un minivestido rosa de Jean Paul Gaultier. También estuvieron invitadas Paris Hilton y Christina Aguilera, además de otras celebrities amigas de Selena Gómez.

Lea más: Selena Gómez: "Peco de querer agradar a todo el mundo"

Selena no quiere regalos

Selena Gómez pidió a sus amigos y seguidores que no envíen regalos, pero sí solicitó donar lo que puedan a una fundación de ayuda a la salud mental de los jóvenes.

Lea más: Selena Gómez se sincera sobre su bipolaridad

“Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con el Rare Impact Fund. Gracias a ustedes hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida”, expresó Selena Gómez en su cuenta de Instagram el día de su nueva vuelta al sol.

“La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños y yo le digo a todos lo mismo: por favor, no me des nada, pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona al Fondo de Impacto Rare. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia”, pidió Selena Gómez a sus más de 426 millones de seguidores en Instagram.