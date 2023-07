Piqué aconsejó a Rosalía y Rauw Alejandro tras su ruptura: “Lo digo por experiencia”

Durante el programa de la King’s League los participantes se refirieron al comunicado que dio Rauw Alejandro anunciando su separación de Rosalía y negando una supuesta infidelidad. Y fue ahí que Gerard Piqué dio un consejo a los recientemente separados.

“Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices”, expresó Gerard Piqué sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, que se hizo pública de una manera muy mediática y levantó varios rumores que siguen corriendo como reguero de pólvora.

Piqué: “Lo digo por experiencia propia”

Además, la expareja de Shakira pidió respetar la intimidad de Rosalía y Rauw Alejandro.

“A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, he leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones… Lo digo por experiencia propia”, aseguró Gerard Piqué, quien hasta ahora, a más de un año de su separación de Shakira, sigue siendo blanco de dimes y diretes.