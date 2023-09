¿Qué dijo Aracely Arámbula de Luis Miguel?

La actriz Aracely Arámbula habló de Luis Miguel, el padre de sus dos hijos. Al salir de la función de Vaselina, la mexicana aseguró sobre el Sol de México: “Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien”.