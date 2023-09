Clara Franco ya tiene el regalo de cumple que pidió: ¡su expareja le firmó el divorcio!

Clara Franco pidió un regalo muy especial por su cumpleaños. Ayer, la actriz compartió una postal suya con una remera que llevaba la inscripción: “Firmame ya el divorcio, c…..”, en un clarísimo mensaje para su expareja Mike Cardozo.

“Cuando me harte, no diré nada… pero habrá señales. ¡Eeeeh Hu! ¡Nambré! Mba’e no diré nada pico, shiu mishi. Demasiado calor hace y se derrite mi paciencia, ha ya ovalema”, escribió Clara Franco con su característico humor en su cuenta de Instagram.

“Mañana pues es mi cumple número 46 y quiero de regalo lo que dice la remera. Y el Dr. P.A. y Dr I.V. llevan muchos días ya aguardando… No es co tan difícil. No es nada difícil. Firmar nomás y chau. Para mañana quiero. Dale que. Estoy esperando. Para mañana. Mañana, dije”, siguió escribiendo Clara Franco.

Lea más: Clara Franco recorre emocionada sitios icónicos de España

Clara Franco: “Día histórico para mí”

Hoy, día de su cumpleaños, Clara Franco compartió una postal donde la vemos sonriente posando con sus globos. “¡Así amanecí recibiendo mis 46 con demasiadas emociones! Día histórico para mí, por varios motivos. A la gente que se indigna, cuestiona, y especula sobre mi pedido de ayer, les digo gracias por preguntar, preocuparse y opinar. El tema de la firma, es porque decidí ir por las buenas y que sea de común acuerdo. Porque a la otra parte NO le conviene que sea controversial”, explicó la humorista.

Lea más: Clara Franco, emocionada porque su hijo cumplió 15 años

“Firma uno, firma el otro y ya, ¿verdad? Se le dio tiempo. Desde el último día que le vi, que no digo cómo fue ni qué estaba haciendo ni cómo me recibió ni... bue. Eeeeeem… ya… Ahora a disfrutar de mi cumple por primera vez en 17 años sin pánico, sin ansiedad, angustia”, destacó Clara Franco en su posteo.

“A los que tiraron odio, dijeron que hago para hacer ruido y tiran aqueeeellos insultos gua’u, amis, déjenme decirles que sí. Claro que necesitaba ruido para que el señor se deje de joder a mis abogados, que son los héroes, que no me renunciaron. Y más que nada les digo: ‘Me divierten esos insultos’. Son muy inocentes, ni la mitad de la mitad de lo que diga nadie se compara a lo que viví hasta hace un mes”, puntualizó Clara Franco.

Y hace unas horas se vino otro posteo de la actriz Clara Franco anunciando feliz que su expareja ya firmó el divorcio. “Feliz cumpleaños a mí, la remil p… ¡Gracias, gracias a todos los que se hallan conmigo! Para que sea de común acuerdo, ambas partes tienen que firmar, eso lo que faltaba y ¡ya está! ¡Ya tengo mi regalo y vamos por más!”.