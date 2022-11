Clara Franco recorre emocionada sitios icónicos de España

Clara Franco viajó rumbo a Madrid, España, hace unos días. “Chau amis, me voy un rati (me olvidé de mi campera). Me encontraré con mi hermanito Joni y mi cuñada Vanessa. ¡Nos vamos de aventuras por Europa mamáaa! Ahata ayuuuu”, expresó con su característica buena onda la actriz antes de subir al avión que la llevó a la Madre Patria.

Lea más: Clara Franco recibió sus 45 años rodeada del amor de sus tres hijos

Ya desde España, ahora Clara Franco comparte con sus seguidores las postales de los icónicos sitios que está recorriendo guida por su hermano y su cuñada.

Clara Franco: “¡Avy’a!”

“Seguidilla de emociones por este recorrido, la Universidad de Alcalá, donde trabaja mi hermanito, y pegamos unas vueltas por lugares históricos”, expresó Clara Franco y compartió algunas postales de su tour español.

Lea más: Shakira deslumbra con un vestido transparente como la nueva imagen de Burberry

“La Catedral Magistral de los Santos Mártires Justo y Pastor (hay 2 magistrales en el mundo), el Palacio de Toledo, también la casa de Cervantes, ¡nambré! ¡No me paro de emocionar señor! ¡Avy’a!”, escribió emocionada y feliz la actriz Clara Franco.