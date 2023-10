¡Mirá la denuncia que hizo Yolanda Park en la Policía!

En las redes está circulando una noticia sobre la salud de la conductora de radio y tevé Yolanda Park. Y fue la misma periodista quien aseguró que la información es falsa e hizo una denuncia en la Policía “mencionando que desconoce el origen y la finalidad de dicha publicación en la red social Facebook”, según se puede leer en el acta de denuncia que Yota compartió en su Instagram.

“¡Por favor, tengan cuidado! Primero: gracias a todos por haberme alertado sobre esta publicación. Yo no tengo Facebook, entonces no sabía que esto estaba siendo compartido”, comenzó expresando Yolanda Park en la red social de la camarita, donde también mostró algunas imágenes de la publicación que la tiene como supuesta protagonista.

Lea más: Maelia Salcines ya está en Vietnam participando del Miss Grand International

“Una vez que me enteré (la semana pasada) me movilicé con expertos en temas cibernéticos (entre ellos el señor Miguel Ángel Gaspar) para hacer la denuncia correspondiente ante el ICANN (corporación que habilita los dominios) y hoy ante la Policía Nacional”, siguió contando Yolanda Park.

Lea más: Los tiernos mensajes de Michelle y Barack Obama en su 31 aniversario de matrimonio

Yolanda Park: “Esa no soy yo”

“Lo hice por 2 temas importantes: 1) aclararles que esa no soy yo. Yo estoy bien y todo lo que me pase se van a enterar a través de mis redes. Lamento mucho que esta publicación les haya generado preocupación (sobre todo a las personas más grandes que no tienen demasiado conocimiento del tema cibernético y creen todo lo que ven)”, destacó Yota Park para luego continuar: “Y acá va lo más grave. 2) No le den click a enlaces o páginas raras. En este caso es un troyano, un virus que se instala en tu teléfono y te va eliminando los archivos y se queda como un espía”.

“Si entraste a ese enlace y fuiste direccionado a alguna página, por favor mandá a revisar tu teléfono. ¡Por favor, tengan muchísimo cuidado con todo lo que ven en redes, no le den click a cualquier cosa porque puede ser un virus o pueden terminar robándote lo poco o mucho que tenés!”, advirtió Yolanda Park a sus seguidores.