La DJ Lorena Romero cumple 25 años de casada

Lorena Romero, quien lleva 10 años animando fiestas, este viernes 10 de noviembre celebra 25 años de matrimonio con Giovanni Monti. Así que, la ocasión es propicia para que conozcamos un poco más a la mamá DJ de Enzo, Franco y Giulia.

Lorena, ¿cómo nació tu amor hacia la profesión de DJ?, fue nuestra primera pregunta y ella respondió sin vueltas: “Siempre me gustó la música, de hecho, tenemos un coro de misas con unos amigos. Comenzó cuando mi hermano me regaló una compu llena de músicas y empecé a ordenar las músicas por carpetas. Luego hicimos varias fiestas con amigos y uno que es conductor de radio y entiende mucho de música me enseñó y fui caraduramente poniendo karaoke en nuestras fiestas y después ya músicas para bailar”.

¿Cuál es tu público?, fue nuestro siguiente requerimiento y Lorena Romero aseguró: “Gente que quiera divertirse muchísimo y empresas que quieran ambientar su evento”. “Personas de los 30 en adelante es mi fuerte, pero me manejo bastante bien también con los menores, pero sí mis hijos y sus amigos me tienen que ayudar a elegir los temas si es un evento de gente muy joven”, dijo entre risas.

Y sobre qué tipo de música es la que más le gusta pasar, Lorena Romero afirmó: “Me encanta el techno, el rock, la electrónica”.

Lorena Romero, mujer multifacética

Lorena Romero también es mamá y esposa. Por eso quisimos saber cómo maneja sus roles de mujer multifacética. “Y gracias a Dios mis hijos y mi marido me acompañan en cada sueño o locura que quiera realizar. Ya fui modelo, un poquito de actriz, hice muchas publicidades televisivas, ya tuve un programa en una radio y también en tevé con Paola Hermann y un bloque de moda con Marcelo Scaglia, estuve en una serie web, soy DJ”, recordó Lorena Romero.

“En cuanto a mi familia puedo decir que este año cumplí mi rol al tener tres graduados de colegio y fui desde jardín con ellos una madre súper presente. Era de las que nunca faltó a ningún acto cultural, excursión, reunión, campamento, etcétera. Dejé muchas cosas de lado y de trabajar fijo en alguna empresa por estar con ellos y no me arrepiento en lo más mínimo, porque la satisfacción de poder acompañarlos es única”, aseguró Lorena Romero sobre su rol de mamá de Enzo (22) y los mellizos Franco y Giulia (18).

“Hoy puedo decir que aparte de madre, tanto mi marido y yo, somos amigos de mis hijos y de sus amigos. A veces salimos con ellos a farrear. Y la mayoría de las veces ellos nos piden”, reveló Lorena Romero en otro momento de la entrevista.

Las Bodas de Plata de Lorena y Giovanni

Lorena Romero cumple 25 años de casada con Giovanni Monti. Y, por supuesto, le consultamos cómo se siente ante la llegada de sus Bodas de Plata. Ella rápidamente contestó con una gran sonrisa: “Recontra feliz porque en una época como la de hoy, donde casi no se valora el matrimonio, el respeto en la pareja, me pone muy feliz llegar a estar 25 años casada y 28 años juntos sin habernos peleado nunca”.

La DJ Lorena Romero también nos reveló cuál es la fórmula para llevar adelante un matrimonio por tantos años. “Para mí lo más importante es el respeto, es la base de todo, obviamente el amor y le sumo la admiración hacia el otro. Yo personalmente admiro a mi marido, cómo es siendo esposo y papá en casa, jefe en su trabajo, hijo con sus padres, como amigo y como compañero. Es una de las personas más nobles que conozco”.

¿Cómo celebrarás esta importante ocasión familiar? “Desde el inicio le dije a mi marido, a pesar de los enormes gastos que hay en el último año de colegio de nuestros hijos y más siendo mellizos, porque todos los gastos son por dos, ‘vamos a hacer una feroz farra porque esto se festeja, no sé cómo, pero vamos a hacer’. Y nos pusimos a cranear juntos la forma que haya de todo sin excedernos, fue así como llegamos a sumar 250 invitados que creemos que no pueden faltar en esa fiesta porque formaron parte de nuestras vidas”, destacó Lorena Romero.

Después se vino la pregunta obligada siendo DJ. Lorena ¿animarás la fiesta? Sin rodeos nuestra entrevistada aseguró: “Sí. Hay un orden y horarios, a mí me toca a la medianoche. Pero estará otro DJ, Ricky Giménez; un músico, Pancho González; cantan también mis hijos y sus compañeros en formato peña y un grupo de rock que se llama Misil”.

Y antes de despedirnos, Lorena Romero dejó un mensaje: “Que los jóvenes apuesten al matrimonio, pero sobre la base del respeto al otro. A respetar el espacio del otro, cumplir sus propios sueños y los del otro, ser feliz con la felicidad del otro, admirar a la pareja y sellar ese amor con un hijo o los que decidan tener porque esa es la parte más linda del matrimonio”.