Daddy Yankee se despidió de los escenarios: “Jesús vive en mí y yo viviré para él”

Raymond Ayala (46), conocido en el mundo artístico como Daddy Yankee, anoche se despidió de los escenarios en el marco de un emotivo concierto que brindó en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. El reguetonero dejó un mensaje de su conversión a todos los presentes en su show de despedida y los que lo vieron por streaming.

Lea más: Daddy Yankee se retira de la música como "el jefe" del reguetón

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras entonar varios de sus éxitos musicales, Daddy Yankees se paró en medio del escenario y expresó como un verdadero predicador: “No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de llenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron”.

“Alguien puede llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y yo viviré para él”, aseguró Daddy Yankee en Puerto Rico.

Lea más: Daddy Yankee, Jhay Cortez y Jowell le ponen humor al reguetón en la serie "Neón" de Netflix

Daddy y el comienzo de una nueva historia

Luego, el famoso cantante adelantó lo que se viene en su vida de ahora en más. “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó queda ahora para el Reino”, destacó Daddy Yankee ante los efusivos aplausos de sus fans presentes.