Gaby Cogorno dio el “sí, quiero” ante Dios en Brasil

La influencer y Health Coach Gabriella Cogorno y su esposo Matías Brizuela ahora tienen la bendición de Dios. ¡Sí! Ellos ya estaban casados por la Ley Civil, pero debido a la pandemia la ceremonia religiosa se fue postergando y luego de dos años de matrimonio ante los hombres unieron sus vidas en una ceremonia religiosa en Florianópolis, Brasil.

Lea más: Gaby Cogorno, de vacaciones en Río de Janeiro

“Somos novios pandemia… caos, tuvimos que remarcar, después cancelar la boda. Al final hicimos el civil nomás y dejamos para algún día el religioso, después de dos años ese algún día llegó”, explicó Gaby Cogorno en sus historias de Instagram horas antes de su matrimonio ante Dios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La hermosa novia compartió en sus redes momentos de su esperada boda religiosa. “¡Valió la pena esperar tanto, porque fue mágico! En un lugar que amamos, con la gente que amamos. Realmente cada momento nos llegó al corazón”, expresó Gaby Cogorno en sus redes, donde también destacó: “Gracias a mi suegra que me sorprendió con ese gesto tan lindo de dedicarnos una canción en el altar. ¡No podemos pedir más, estamos más que felices!”.

Lea más: Gaby Cogorno contó cuáles son los mejores quemadores de grasa

Gaby Cogorno, entre la fiesta y las emociones

Luego, Gabriella Cogorno también publicó imágenes de la gran fiesta de boda, donde asistieron familiares y amigos cercanos de los recién casados, quienes viajaron hasta Florianópolis para acompañarla en tan importante día. “¡Qué buena farra! ¡La mezcla entre emoción al comienzo y una buena farra después fue increíble!”, aseguró la influencer.

Gaby Cogorno además contó cómo vivió los momentos previos a dirigirse al altar: “Me emocionó el cariño de mi gente y cuando me dieron las medallas ya no me pude contener, estuvieron todos acompañándome… Para más emoción llevé también al entrar el rosario de mi bisabuela”.