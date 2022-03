Gaby Cogorno contó cuáles son los mejores quemadores de grasa

Gaby Cogorno es entrenadora de salud y creadora de una plataforma de bienestar, y siempre está dando informaciones muy útiles a sus seguidores de las redes sociales. Así, ayer compartió en su cuenta de Instagram unas recomendaciones sobre cómo quemar grasa corporal.

¿Cuáles son los mejores quemadores de grasa?

“Ejercicios de fuerza: Ejercicios que te trabajan la musculatura. Es importante que realmente te fuerce el músculo. Tener masa muscular de calidad mejora tus respuestas hormonales, lo que aumentan el metabolismo. Comer nutritivo y natural: El cuerpo no depende solo de calorías, importa mucho la calidad de lo que ingerís. Cuando consumís alimentos nutritivos y naturales, estás alimentando a tu cuerpo, lo que hace que este se encuentre en equilibrio, funcione mejor, tenga un metabolismo óptimo y tus hormonas funcionen mejor”, fueron los dos primeros tips que dio Gaby Cogorno.

Lea más: Tras la revolución en las redes, Wanda Nara aseguró que su cuenta fue hackeada

Carbos correctos y manejar el estrés

Luego, siguió enumerando otros puntos a tener en cuenta a la hora de querer quemar grasas. “Consumir carbohidratos correctos: Muchos ni cuenta se dan de la cantidad de harinas y azúcares que consumen. Los carbos no son los villanos, pero siempre es bueno optar por los naturales como: frutas, verduras, batata, poroto, lentejas e incluso arroz siempre acompañado con algo que contenga fibra (como ensalada)”, aseguró Gaby Cogorno y continuó: “Manejo del estrés: Cortisol es llamada la ‘hormona del estres’, cuando esta hormona está elevada, a nuestro cuerpo le resulta más difícil quemar grasa. La idea no es no tener estrés (eso imposible), y sí hacer actividades que te ayuden a manejar mejor: caminata, terapia, respiraciones, y también entender qué hay cosas que no están dentro de tu control”.

Lea más: ¡El hijo de Tana Schémbori ya cumplió 10 años!

La importancia de la hidratación y el buen descanso

La Health Coach Gaby Cogorno también destacó que es fundamental estar hidratado y dormir bien para lograr quemar grasas.

“Hidratación: Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para ejecutar de la mejor manera todas las funciones. Dormir bien: más importante de lo que creemos. Durante la noche son producidas muchas de las hormonas necesarias para que nuestro metabolismo funcione bien. E incluso, hormonas que regulan tu sensación de saciedad y hambre”, expresó Gaby Cogorno y finalmente aconsejó a sus seguidores: “Importante: No te abrumes si buscás mejorar en estos aspectos... ¡Un cambio a la vez! No trates de hacer todo a la vez... paciencia con tu proceso”.