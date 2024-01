Nancy Miranda, una paraguaya que se destaca en España con su arte en resina

Oriunda de Fernando de la Mora, Nancy Belén Miranda (41) lleva 18 años residiendo en España y desde hace 4 se dedica al arte en resina, tarea con la cual le va muy bien. La paraguaya ya inauguró su propia galería en Barcelona, hasta donde llegan personas de diferentes partes del mundo a apreciar y adquirir sus obras que giran sobre la temática marina.

“Siempre me gustó el arte, de niña era muy curiosa y creativa, me consideraban la artista de la familia. Lastimosamente no había mucho apoyo en ese entonces a los artistas y tuve que explorar otras áreas profesionales para salir adelante. Pero en la pandemia, habiendo estado en casa unos meses esperando volver a trabajar, me di cuenta de que pude usar mi tiempo de manera más creativa y transformar ese pasatiempo en un negocio”, comenzó contándonos Nancy Miranda al tiempo de destacar: “Y ahí parece que todo se acomodó y empecé a realizar incursiones con resina. Las canalicé hacia el mar y fui descubriendo esta técnica de la cual vivo actualmente”.

Lea más: Conocé a Loren Vera, la paraguaya que conquista Barcelona con nuestras comidas típicas

“Utilizo la técnica fluida de la resina epoxi y creo sobre bastidores de madera. También estoy incorporando nuevas técnicas de texturas creando acantilados y rocas, y mi próxima colección en la que estoy trabajando ahora será con olas 3D de textura. Y más técnicas que estaré presentando en mis obras y en mis clases este año”, nos adelantó la artista compatriota Nancy Miranda.

Los cuadros marinos de Nancy Miranda

Las obras de Nancy Miranda muestran el mar de una manera casi real. “Siento una conexión muy especial con el mar, con las olas y la calma o bravura que ofrece el océano. En mis obras ofrezco ventanas al mar que evocan a la calma y bienestar que nos transmite, para quienes desean conectarse con la naturaleza marina en sus hogares o lugar de trabajo”, aseguró la artista paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Quiénes son los que más buscan tus cuadros?, preguntamos a Nancy Miranda y nos contó: “Españoles y turistas, pero principalmente amantes del mar de todas partes del mundo. Mis clientes me encargan crear sus playas favoritas en las que hayan estado o quieran estar alguna vez, incluso me envían arena de sus playas para crear una obra aún más exclusiva y personalizada”.

“La arena de la playa es como un tesoro único y valioso, con su textura, color y composición propios que la hacen única. Por lo que tener una obra de arte, que contenga la esencia de tu playa favorita, donde has creado recuerdos especiales y momentos inolvidables, es realmente muy especial y maravilloso”, dijo Nancy Miranda, quien además de crear y exponer también brinda clases de arte: “Hago masterclass de dos días, donde enseño la técnica desde cero, sin necesidad de experiencia previa”.

Lea más: Roció Martínez, la paraguaya que tiene un exitoso restó de comida asiática en pleno corazón de Barcelona

La galería de arte está a solo cuadras de la Sagrada Familia

Hace poco la artista guaraní inauguró su propia sala de exposiciones llamada Nancy Miranda, Galería de Arte & Studio. “Allí expongo mis obras y también hacemos eventos con obras de otros artistas. La galería está ubicada a 3 calles de la Sagrada Familia en Barcelona”, señaló a ABC Digital.

Y, por supuesto, quisimos sabe qué le dicen los que visitan su galería cuando saben que es una artista paraguaya. “Les encanta, y me preguntan más sobre el país, algunos me cuentan su experiencia de haber visitado nuestro país y todos dicen algo en común ‘la gente es muy amable’”, expresó Nancy Miranda.

Antes de terminar la nota con esta artista compatriota, le consultamos si tiene pensado venir a nuestro país para exponer sus obras. Nancy Miranda rápidamente respondió: “Sí, me encantaría exponer mis obras en Paraguay. También estoy organizando una Masterclass en Paraguay para el mes de agosto/septiembre del 2024, me encantaría compartir esta técnica súper novedosa con mis compatriotas”.