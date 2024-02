Nicki Nicole sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

Las imágenes de Peso Pluma de la manito con una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas tras el Super Bowl corren como reguero de pólvora y, por supuesto, Nicki Nicole también las vio.

Y tras borrar todas sus fotos con Hassan Emilio Kabande, conocido artísticamente como Peso Pluma, ahora Nicki Nicole utilizó sus redes para referirse a la supuesta infidelidad del mexicano.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole tanto en Instagram como en X.

Luego, la cantante argentina continuó muy sensible: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Nicki Nicole tampoco perdió la oportunidad de mostrarse agradecida por las muestras de cariño y apoyo que le envían sus miles de seguidores en estos momentos. “Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, destacó la ahora exnovia de Peso Pluma.