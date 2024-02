Sebastián Yatra confesó: “Me darían ganas de ser infiel”

Un fragmento de la entrevista que Sebastián Yatra dio a Vicky Martín Berrocal se volvió viral. ¿El motivo? El cantante colombiano hizo una confesión sobre la infidelidad que dejó a todos boquiabiertos.

“Yo siempre he sido fiel. Pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido… Mi máximo en una relación ha sido un año”, expresó Sebastián Yatra al ser consultado: ¿Crees que el hombre es infiel por naturaleza?

“Pero me pasa que digo: Parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel”, siguió explicando Sebastián Yatra a la española Vicky Martín Berrocal en un podcast que recorre el mundo.

“Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, cómo hago en una relación a largo plazo…”, se preguntó Sebastián Yatra, quien además reflexionó: “Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo”.

Sebastián Yatra fue novio de la argentina Tini Stoessel y española Aitana Ocaña, ambas colegas suyas. Y aseguró que solo estuvo enamorado “solo dos veces, de mis dos novias, Tini y Aitana”.

El romance entre Yatra y Tini Stoessel comenzó en abril de 2019 y terminó en mayo de 2020. Mientras la relación del colombiano con Aitana duro solo unos meses del 2023.