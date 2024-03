Shakira arremete contra Piqué en la presentación de su disco en el programa de Jimmy Fallon

Después de una pausa de siete años en su carrera discográfica, Shakira reaperació en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Las mujeres ya no lloran”. Aunque durante este tiempo la artista colombiana compartió con sus seguidores algunos sencillos, es con este disco donde oficialmente marca su retorno.

Las pistas como “Te felicito”, “TQG” y “BZRP Music Sessions 53″ se unen a nuevas creaciones como “Tiempo sin verte”, “Nassau” y “Puntería”, primer sencillo de esta nueva etapa.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, Shakira expresó el significado detrás de este trabajo y su nueva fase de liberación creativa.

El empoderamiento femenino, según Shakira

Durante la charla con Fallon, Shakira profundizó en la esencia de su último álbum y cómo este celebra la fortaleza y autonomía de las mujeres.

Con una perspectiva crítica hacia las antiguas expectativas dirigidas hacia las mujeres, la cantante compartió su visión de un cambio de roles donde ya no se espera que las mujeres sigan guiones predeterminados acerca de cómo deben manejar sus emociones y dificultades. “Las mujeres ya hemos llorado suficiente, ahora es el turno de los hombres”, afirmó, sugiriendo un nuevo paradigma donde las mujeres decidan por sí mismas cómo y cuándo expresar sus sentimientos.

Interrogada por Fallon sobre las razones detrás de la larga espera para su nuevo álbum, Shakira citó la falta de tiempo y la influencia de su relación pasada con Gerard Piqué como factores determinantes. Reconoció que la dinámica con Piqué representó un obstáculo en el avance de su carrera musical, y que solo hasta haber concluido esa relación se ha sentido verdaderamente libre para dedicarse por completo a su pasión por la música. “No he tenido tiempo por el factor marido, pero ahora ya no lo tengo. Mi marido me estaba arrastrando. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad”, dijo entre risas.

Catarsis musical

Shakira describió la creación de “Las mujeres ya no lloran” como un proceso catártico que le permitió recoger y rearmar piezas de sí misma. La música funcionó como un agente curativo, ayudándola a canalizar sus emociones negativas en algo creativo y potente. Esta transformación personal se refleja en cada canción del álbum, cada una de las cuales marca un paso hacia adelante en su jornada hacia la recuperación emocional y artística.

A través de esta nueva obra, Shakira no solo ha marcado su regreso a la industria musical, sino que también ha compartido un mensaje poderoso sobre la resiliencia y autonomía de las mujeres.