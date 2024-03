Gerardo Franco, el mochilero paraguayo que ya recorrió 166 países, nos cuenta sus aventuras

Gerardo Franco estuvo dando vueltas por el mundo y hace unos días retornó a nuestro país. “Esta parte de mi travesía arrancó en noviembre del año pasado desde Asunción, o sea fueron 4 meses exactamente entre guiar dos grupos por Tailandia y seguir mi viaje hacia el Pacífico Sur, fueron meses muy intensos ya que tiempo es un lujo que no tenemos y debemos aprovecharlo al máximo mientras tengamos energías”, comenzó contando el mochilero paraguayo.

“Para ser sincero, no sabía que iba a volver a Paraguay. Se dieron las cosas, por economía, me costaba más barato volver desde Nueva Zelanda a Asunción; también para tener un descanso y poder trabajar un poco más en el proyecto de seguir abriendo caminos a los paraguayos que aún no se animan a dar ese salto hacia los viajes en solitario, ¡ya que este 2024 está muy cargado de cosas y nuevos destinos!”, dijo Gerardo Franco.

“¡Esta vez completé mi tercera vuelta al planeta! Saliendo de Asunción, fui a España, Francia, Túnez, Argelia, Omán, Pakistán, Tailandia, Laos, Malasia, Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Australia, Tonga, Samoa, Tuvalu, Fiyi, Nueva Zelanda, Chile, Brasil, Paraguay de nuevo”, destacó el mochilero Gerardo Franco, al tiempo de dejar en claro: “No sabía que lo iba a hacer hasta que fue la mejor alternativa regresar del Pacífico a Paraguay por economía y también aprovechar y descansar, ¡ya que como Paraguay no hay otro país!”

“Arranqué desde Asunción en noviembre del 2023, pasando por España y Francia como escalas, explorando Túnez, Argelia, un recorrido rápido por las pirámides de Egipto, Omán como escala, Pakistán (impresionante paisajes montañosos), dos meses en Tailandia guiando a mis grupos de Thailand Experience, Laos, Malasia, Indonesia, Timor Leste, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tonga, Samoa, Tuvalu, estos últimos 7 países nuevos en la lista; Australia, Fiyi y Nueva Zelanda unos días para hacer escala y tomar vuelos hacia esas islas nombradas arriba. ¡Las islas del Pacífico no es que vas y llegás cómo y cuando querés, capaz si tenés un presupuesto más elevado, se hace más fácil, pero si no planeás bien, vas a tirar muchísima plata y tiempo! Además, necesitás un toque de suerte que no se te cancelen algún vuelo, ahí ya te rompen todos los esquemas (gracias a Dios enganche todos los vuelos)”, relató Gerardo Franco a ABC Digital.

Las Islas del Pacífico

Sobre su travesía por las Islas el Pacífico, Gerardo Franco explicó: “Las redes sociales, las grandes agencias de viajes o influencers venden estos destinos como paradisíacos, únicos, impresionantes. Lo son naturalmente, eso es innegable, pero socialmente hay otra realidad de la cual nadie habla o se preocupa, pero se entiende, a quién de los que va de vacaciones interesa saber sobre la realidad de esa gente que vive en esas islas, a ninguno siendo sincero. En las islas que están en la Melanesia Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, son muy parecidos a los africanos físicamente, la base de su alimentación son las raíces y hojas de plantas, como el taro, mandioca, ñame, calabaza, banana. Lo que aprendí sobre gastronomía con esta gente es impresionante. Papúa está en una situación muy complicada, están a punto de una guerra civil la capital Port Moresby es uno de los lugares más peligros del mundo a día de hoy. Salomón algo más equilibrado, pero con serios problemas sociales, son muy muy religiosos cristianos pero de diferentes ramas, hay una cosa llamada Betelnut que mascan en estas dos islas, que los mantiene como drogados y así evitan comer, no sé ni cómo explicar, una locura lo que sucede en muchos rincones del planeta. Vanuatu es el más estable y tiene un turismo más frecuente sobre todo de australianos y cruceros que van haciendo paradas, también es la que tiene más infraestructura entre las islas de la Melanesia, pero muy costosa, sobre todo las frutas o verduras, el tomate al cambio costaba 18 dólares el kilo en el súper, la papa 8.5 dólares el kilo, ese es el motivo por lo que en su mayoría comen solo los productos de la tierra, los que nombre más arriba”.

“Tonga, Samoa y Tuvalu en la Polinesia, tienen escasa población, están en mejor situación social pero aun así con muchísimas necesidades comparando con occidente o países de primer mundo, son bastante religiosos, cristianos también. Tonga no me pareció muy interesante, pero las personas fueron muy muy serviciales y siempre agradecidos de visitar su país. Samoa al estar rodeada de una barrera de coral, al bajar la marea tiene un paisaje demasiado impresionante, tomás el bus público que son unos camiones altos, y vas por toda una orilla de la isla, parece pintado con lápiz de color, no se me va de la cabeza el color del océano que se veía, creo que lo único barato era el transporte público (risas). Tuvalu es considerado el segundo país menos visitado del mundo con unos 2000 turistas al año y el cuarto más pequeño con 26 kilómetros de territorio detrás de El Vaticano, Mónaco y Nauru, también es uno de los menos poblado con unos 11 mil o 12 mil habitantes. Cada año con el deshielo el océano está consumiendo parte de las islas, a finales de este siglo se cree que va a desaparecer, acá la gente es muy muy amable también, tuve un problema con mi celular, se apagó y no volvió a encenderse, así que un par de personas de la isla se ofrecieron a tomarme fotos, hacer vídeos y después me enviarían a mi correo, también me pasearon por la isla contándome la situación y sobre el estilo de vida, ahí la base de la alimentación es el coco, el ñame y pescado crudo. ¡No pueden plantar muchas cosas porque se saliniza y destruye la cosecha, todo deben importarlo, es caro y no tienen dinero suficiente, no hay forma de explicar!”, siguió relatándonos Gerardo Franco sobre las Islas del Pacífico y agregó: “Timor Leste es uno de los países más pobres del mundo, fue colonia portuguesa. Por lo visto, dejó de ser útil para ellos y los dejaron a su suerte, como sucedió o sucede con muchas excolonias, los explotan, no les brindan herramientas, no les enseñan y después los esclavizan de forma moderna, le proveen algo y hacen que dependan de ellos todo el tiempo. ¡Es muy loco!”.

“Viajar te hace ver lo insignificante que somos ante la naturaleza”

Quisimos saber qué lección dejó a Gerardo Franco este nuevo recorrido alrededor del mundo. Sin vueltas aseguró: “Soy de esas personas que absorbe demasiada información porque voy con hambre de aprender. Sobre todo, a valorar muchísimo lo que tenemos o de dónde venimos, viajar te hace ver lo insignificante que somos ante la naturaleza y todos los habitantes de este planeta, no importa tu condición social, tu estatus económico o tu nivel académico, en este planeta todos somos seres humanos. La competencia es la que está destruyendo este mundo, ¡creo que en esta vida llegamos para vivir y compartir, no para competir!”.

“¡Somos instantes fugaces en la línea de tiempo, valorar los momentos donde estemos, con quien estemos y con lo que tenemos, mañana no existe, el ayer ya no está, el hoy es todo lo que tenemos!”, reflexionó Gerardo Franco.

Y, por supuesto, le consultamos cómo solventó esta nueva gira mundial. “En octubre del año pasado emprendimos con otro amigo viajero con una agencia de viajes de experiencias, un nuevo concepto de viajes, es para personas que quieran tener una experiencia más real y cercana a la realidad de las culturas y lugares por los que vamos. Empezamos con un tour por 7 países de Europa, luego mi amigo fue con un grupo a Nepal, yo fui con dos grupos a Tailandia, para mayo tenemos otros grupo para Europa, y estamos trabajando en nuevos destinos que serán muy buenos y eso desde finales del año pasado me va generando ingresos para poder financiar mis viajes de ahora en adelante”, reveló Gerardo Franco, quien además señaló: “El trabajo de obrero en construcción lo dejé en octubre del año pasado, eso fue lo que me ayudó a empezar con la aventura (no descarto volver en cualquier momento, nunca me tembló el pulso para trabajar en lo que sea), para dedicarme más de lleno a este proyecto, requiere de mucho tiempo y planificaciones. Pero como es algo que me gusta es como si no estuviera trabajando, pero sí necesito de tiempo para enfocarme y así que todo salga como está pensado”.

Gerardo y su mapamundi personal

El mochilero compatriota Gerardo Franco utiliza la piel de su espalda como un lienzo, donde tiene el mapa del mundo y ahí va pintando las naciones que visita.

¿Cuántos países ya sumás en tu mapa personal que llevás en la espalda? “Tengo que actualizar el mapa de la espalda, el último país fue el 159, Pakistán. Luego vinieron 7 más contando el de Asia y los del Pacífico, serían 166 hasta ahora. ¡31 quedarían para haber visitado cada uno de los países independientes del mundo! ¡Hay varias opciones que se siguen, algunos dicen 193 países, otros 195 y otros 197! Cualquiera me sirve”, dijo entre risas Gerardo Franco.

Nuestro compatriota que recorre el mundo siempre lleva la bandera tricolor en su mochila. ¿Qué le dicen cuando cuenta que es de Paraguay? “Siempre llevo, si no es la bandera siempre la albirroja, ¡cuanto más viajo, veo, siento, experimento, más orgulloso de ser paraguayo! Además, es muy satisfactorio cuando te cruzás con viajeros de otras nacionalidades y reaccionan de una forma muy expresiva cuando contás que sos de Paraguay y me dicen: ‘¡Eres el primer paraguayo con quien me cruzo!’. En la gran mayoría de países no se conoce mucho o no conocen nada sobre Paraguay, casi siempre te confunden con Uruguay, aunque en estas islas del Pacífico me crucé con muchas personas que cuando les expliqué dónde estaba Paraguay, me decían: ‘Ohhh South América, I know I know’, sobre todo porque muchos siguieron los partidos del mundial de Sudáfrica y gracias a eso. ¡Pero realmente no nos conocen y no saben dónde mismo está Paraguay!”, aseguró Gerardo Franco.

Y sobre qué se viene ahora en la vida de Gerard con Mochila nos dijo: “No quiero pensar mucho en el futuro, pero ojalá sean más viajes, si es posible llegar a visitar todos los países sin prisa, pero sin pausa con la ilusión por las nubes y los pies firmes en la tierra, inspirar a personas, no solo a viajar, sino a dar ese paso tan difícil de empezar a seguir un sueño. Es muy difícil hacerlo cuando tu entorno no tiene los mismos objetivos que vos y al menos con las redes ayudar a esas personas y si puedo hacerlo de forma personal, mejor. También trabajar mucho en este proyecto de viajes por el mundo, para acercar a muchos paraguayos que siempre soñaron con viajar. Pero cuesta hacerlo solo, te puedo decir por experiencia propia, viajar solo, no es fácil. El proyecto se llama Expedición Nómada, espero que en los próximos años tengamos destinos incomparables siempre haciendo vivir realidades de las diferentes culturas de una forma única y divertida en grupos reducidos”.

“Estar lejos de la zona de confort te enseña supervivencia”

Antes de despedirnos, pedimos a Gerardo Franco que deje un mensaje a los jóvenes que deseen seguir sus pasos y recorrer el mundo. “Puedo dar algún consejo desde mis experiencias, tal vez no fue la forma más ortodoxa de hacerlo, pero lo logré. Creo que lo que más me ayudó a llegar hasta este punto, fue ser fiel a mí, no dejarme guiar o intentar copiar a otros, no intentar superar o competir nadie. Ser uno mismo es el primer paso a dar, luego trabajar por los sueños, en esta vida nada es gratis, o lo pagás vos con tus esfuerzos o sacrificios o alguien más los paga, todos siempre piensan en el tema económico. Si ves que en un lugar no te están pagando por lo que sabés o estás haciendo, es señal que debés cambiar de lugar, ya sea otro trabajo u otro país, ¡si algo no te gusta donde estás, muévete, acordate que no somos árboles!”.

“Emigrar es bastante difícil, no es para todos, pero es una oportunidad que te estás dando para crecer, una vez que salís del país, si sos guerrero, ya no volverás la misma persona, estar lejos de la zona de confort te enseña supervivencia, pero claro ¡no es para todos! Y lo más importante, acuérdense que, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¡fácil no es, pero imposible tampoco! Acuérdense mis hermanos, ¡los límites o experiencias de algunas personas no determinan los tuyos, así que cada uno debe ir a buscar su propia suerte!”, finalizó Gerardo Franco y si quieren ver sus aventuras por el mundo pueden seguirlo en las redes sociales donde lo encuentran como @gerard.conmochila.