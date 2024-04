¿Lo dejó por bueno?: exesposa de Kaká revela los motivos de su separación

En 2015, Kaká y Caroline Celico hicieron pública su separación a través de las redes sociales, generando sorpresa en sus seguidores y en el mundo del entretenimiento, donde eran vistos como una pareja sólida y estable. Sin embargo, detrás de esta imagen de perfección, se escondía una realidad muy diferente para Caroline.

Recientemente, una publicación en la red social X, a cargo de la cuenta @SomosAnalistas, especializada en análisis deportivo, compartió declaraciones de Caroline Celico que arrojaban luz sobre la verdadera razón detrás de su separación de Kaká. Según sus palabras, el problema residía en que Kaká era “demasiado perfecto”, lo que le generaba a ella una sensación de insatisfacción y la percepción de que algo faltaba en su relación, a pesar de admitir que Kaká nunca la traicionó y siempre la trató bien.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, explicó Carol Celico sobre su experiencia personal y su decisión de poner fin al matrimonio.

¿Lo dejó por bueno? Las reacciones en redes sociales

Estas declaraciones han desatado una amplia gama de reacciones entre los usuarios de redes sociales, donde muchos han cuestionado los motivos de Carol Celico para terminar su matrimonio, calificando su razonamiento de insólito y poco comprensible para aquellos que consideran que no se puede ser “demasiado bueno”.