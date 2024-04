Victoria Beckham cumple 50: “Mi pasión siempre ha sido soñar en grande”

Victoria Caroline Adams, conocida como Victoria Beckham, llega a los 50 años de vida rodeada de su hermosa familia. Su esposo, el exjugador de fútbol David Beckham, y sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven la llenaron de mimos, regalos y tiernos mensajes en las redes sociales desde los primeros minutos de este 17 de abril.

Horas antes de la llegada de su medio siglo de vida, Victoria Beckham utilizó su cuenta oficial en Instagram para reflexionar sobre el paso del tiempo.

“Mientras me preparo para entrar a los 50 (en tacones, ¡por supuesto!), me siento tan increíblemente bendecida de haber alcanzado este hito. Bendecida, pero también realizada y profundamente contenta. No solo de dónde estoy como mujer, sino de lo lejos que han llegado mis marcas de moda y belleza”, escribió Victoria Beckham.

“Mi ambición siempre fue empoderar a las mujeres y hacerlas sentir como la mejor versión de sí mismas. Para mí, eso significaba confiar en mi instinto y nunca comprometerme con mi visión creativa”, aseguró Victoria Beckham para luego continuar expresando: “Creo que puedes ser muchas cosas. Una estrella del pop, una madre, una esposa, una diseñadora... ¡Mi pasión siempre ha sido soñar en grande, luego soñar aún más grande! Cree en ti mismo primero, todos los demás te seguirán. Y si tienes mucha suerte, encontrarás a alguien que crea en ti incluso más que tú”.

“David, estoy eternamente agradecida por nuestro amor y apoyo incondicional, y por nuestros hermosos hijos, me completas”, resaltó Victoria Beckham al llegar a las cinco décadas de vida.

David Beckham: “Tu mayor éxito son tus hijos”

El enamorado esposo David Beckham, quien hace más de 25 años comparte su vida con Victoria, destacó en sus redes: “Feliz cumpleaños a mi hermosa esposa... A medida que te acercas a este cumpleaños deberías mirar hacia atrás y estar orgullosa de lo que has logrado y lo que has construido, Posh Spice, mujer de negocios y por supuesto casarte con un capitán de Inglaterra”.

“Pero tu mayor éxito son tus hijos, tú los guías, los amas y les enseñas... Ellos te aman más allá de las palabras, todos te queremos mucho. Que tengas un día especial te lo mereces todo. 50 y en forma, estoy siendo honesto”, finalizó David Beckham.