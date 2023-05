David Beckham cumplió 48 y Victoria saludó al “marido más increíble”

David Robert Joseph Beckham nació el 2 de mayo de 1975 en Londres, Inglaterra. Ayer, el exfutbolista llegó a sus 48 años de vida y la celebración fue a pura familia, según publicó su esposa Victoria Beckham en las redes, donde aprovechó para felicitarlo con unas emotivas líneas.

“Feliz cumpleaños David Beckham, te queremos mucho”, expresó Victoria Beckham, para luego destacar: “El marido más increíble e increíble papá. Eres nuestro todo”.

Lea más: Victoria Beckham cumple 49 y su marido afirmó que es "la más increíble esposa y mamá"

En otras publicaciones en sus historias de Instagram, la ex Spice Girls mostró fotografías de su esposo David Beckham junto a sus tres tortas de cumpleaños, a punto de pedir sus deseos para su nuevo año de vida y apagar las velitas.

Lea más: Los Beckham celebraron las Bodas de Papel de Brooklyn y Nicola Peltz

Los tres varones saludaron a papá Beckham

Victoria y David Beckham son padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven. Los tres hijos varones saludaron a papá David en sus respectivas cuentas de Instagram. La pequeñita y única niña no lo hizo, pues no tiene aún redes sociales. Brooklyn, Romeo y Cruz felicitaron a su padre con lindos mensajes y emotivas imágenes.