El príncipe Louis cumple 6 y Kate Middleton le tomó una tierna foto

Acostado en el césped, con una camisa a cuadros y una gran sonrisa. Así aparece el cumpleañero Louis Arthur Charles, hijo de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, en una publicación compartida por sus padres en las redes sociales.

“¡Feliz sexto cumpleaños, príncipe Louis! Gracias por todos los amables deseos de hoy”, se puede leer en el texto que acompaña la foto en la cuenta de Instagran The Prince and Princess of Wales.

La tierna postal fue captada por Kate Middleton, pues la princesa es una aficionada a la fotografía.

El príncipe Louis nació el 23 de abril de 2018, en Londres, y ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono británico.