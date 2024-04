Harry, ¿arrepentido de las revelaciones que hizo acerca de Kate Middleton en su libro?

Harry de Inglaterra estaría sintiendo arrepentimiento de las revelaciones sobre su cuñada Kate Middleton que se pueden leer en su libro Spare. La esposa de su hermano William hace casi dos semanas anunció que padece cáncer.

En el material de lectura, Harry se refiere al enfrentamiento de su esposa Meghan Markle y Kate Middleton y al parecer le está pesando el haber contado intimidades familiares en su libro de memorias lanzando en enero del 2023.

El New York Post cuenta que según una especialista en la realeza, el príncipe Harry (39) se encuentra en un momento complicado después de que se revelara el diagnóstico de cáncer de su cuñada. El duque de Sussex experimentaría un sentir de arrepentimiento por las numerosas revelaciones acerca de su familia en su controvertido libro Spare.

“Tener conocimiento del cáncer de tu cuñada mientras has publicado cosas que no pueden retractarse, es sin duda un momento difícil”, comentó la experta en realeza Tessa Dunlop a Us Weekly.

Dunlop también expresó que las críticas de Harry y su esposa, Meghan Markle, hacia la familia real, parecen ahora mal concebidas debido a que tanto la princesa de Gales como el rey Carlos III están luchando contra el cáncer.

Dunlop cuestionó si Harry y Meghan pueden considerarse ahora como un ejemplo de cuidado y afecto, dada su historia de críticas hacia la monarquía británica. La experta en realeza además destacó que deben ser cautelosos con el momento de sus futuras revelaciones, para evitar parecer oportunistas.

Dicen que tras la publicación de Spare, Kate Middleton se sorprendió por los ataques en el libro y aseguró que no estaba dispuesta a perdonar a Harry y Meghan por su “traición pública”.

¿Qué contó Harry en Spare acerca de Kate?

En su libro de memorias llamado Spare (En la sombra), Harry se refirió a varios temas incluyendo el roce entre Middleton y Markle durante la prueba de un vestido, que, según Harry, dejó a Markle “llorando en el suelo”.

Además, el duque de Sussex reveló mensajes de texto personales intercambiados entre las concuñadas Meghan y Kate durante un desacuerdo sobre el vestido de dama de honor de la princesa Charlotte, hija de los príncipes de Gales.

Pero eso no fue todo lo que Harry contó en su libro. El hijo menor de Lady Di también recordó un momento en el que Middleton prestó a Markle su brillo labial, una acción que aparentemente desconcertó a la princesa de Gales, quien “hizo una mueca” cuando Meghan aplicó el brillo en sus labios usando su dedo.