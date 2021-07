Horóscopo de hoy: día sábado 31 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rico Rodriguez, 23; B.J. Novak, 42; Zac Brown, 43; J.K. Rowling, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un vistazo a lo que sucede a su alrededor y tome mejores decisiones. Ponga a descansar lo que no le está funcionando y enfóquese en las posibilidades concretas que estén dentro de sus posibilidades. Vea el cambio como una experiencia que lo ayuda a crecer. Aprenda algo nuevo que lo aliente a poner su energía donde cuenta. Depende de usted aprovechar al máximo su vida. Sus números son 9, 13, 22, 29, 32, 36, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es diplomático, astuto y ambicioso. Es minucioso e implacable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un evento que ofrece estímulo mental superará sus expectativas y le abrirá los ojos a una alternativa de vida emocionante. Reúna información y hable de sus intenciones con un experto. Una oportunidad que puede cambiar el modo en que se gana la vida está a su alcance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome una decisión antes de que alguien se meta y decida por usted. Base su decisión en lo que sienta que es correcto y creará cambios personales y comunitarios que harán su vida mejor y más segura. Apóyese en lo tangible y sobresaldrá. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un perfil bajo lo ayudará a lograr lo que se propuso hacer con la menor cantidad de interferencia. Aproveche la experiencia que tiene para organizar lo que quiere lograr. Elija sus palabras sabiamente, haga preguntas y busque oportunidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase en contacto con las personas que lo apoyan, le ofrecen sugerencias concretas y lo ayudan. Esté dispuesto a seguir un buen consejo y darle un giro singular pero sensato que aliente la aceptación y el éxito. Tenga un romance con alguien a quien ama. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): alimente las relaciones influyentes. Hable acerca de los cambios o las inquietudes y revise cualquier asunto inconcluso que tenga con otros. Alivie el estrés haciendo lo correcto y mejor para usted, y estará en mejor posición para comenzar algo nuevo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche con cuidado y obtendrá información que cambiará su forma de pensar. Reúnase con amigos o familiares, pero no revele lo que planea hacer. Escuche con atención y obtendrá información valiosa y popularidad. Se presenta el romance. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no tome nada por sentado, principalmente cuando se trate de dinero, salud o contratos. Alguien adornará una imagen para obtener algo de usted, pero esté seguro de que habrá hechos subyacentes para considerar. No actúe con prisa. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se deje arrastrar a una situación complicada. Si participa en los asuntos de otras personas, será culpable de lo que salga mal. Concéntrese más en la auto-conservación y en verse y hacer lo mejor que pueda. Aprenda de sus errores. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una oportunidad será contraproducente si tiene el potencial de poner en peligro su salud. Vaya a lo seguro y no confíe en que nadie sea franco acerca de cómo se siente. Haga preguntas antes de aceptar un riesgo físico o económico. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede hacer una jugada, actualizar su local o invertir en algo que lo ayude a avanzar. Un contrato entre usted y alguien a quien ama los acercará más y allanará el camino hacia un futuro mejor. Se alienta el romance. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie limite lo que puede lograr. Las decisiones y los cambios emocionales no lo ayudarán a obtener lo que quiere. Esfuércese por la igualdad y superará un conflicto con alguien cercano a usted. No revele secretos personales. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una oportunidad inesperada parece prometedora. Actualice su curriculum, busque sitios de trabajo en línea y prepárese para aumentar sus ingresos. No permita que nadie lo desaliente de hacer una jugada. Haga lo que es mejor para usted y hallará un modo de hacer que funcione. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.